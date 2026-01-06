Biopharma-Unternehmen Ascendis Pharma neu in der Schweiz

Zürich – Mit der soeben erhaltenen Swissmedic-Zulassung erreicht Ascendis Pharma Schweiz einen wichtigen Meilenstein.

«Wir freuen uns sehr über die Zulassung der ersten Parathormontherapie für erwachsene Patientinnen und Patienten mit chronischem Hypoparathyreoidismus», sagt die Geschäftsführerin von Ascendis Pharma Schweiz, Dr. Bettina Nauli. «Diese Zulassung bestätigt unser Engagement, wissenschaftsgetrieben Lösungen für den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei seltenen endokrinen Erkrankungen bereitzustellen.»

Vom Symptommanagement zur Ursachenbehandlung

Von der soeben neu zugelassenen Therapie von Ascendis Pharma können Menschen profitieren, die an chronischem Hypoparathyreoidismus leiden. Das ist eine endokrine Erkrankung, die durch unzureichende Spiegel des Parathormons (PTH) der Nebenschilddrüse gekennzeichnet ist. PTH ist unter anderem der primäre Regulator des Kalziums- und Phosphathaushalts, der direkt auf Knochen und Nieren und indirekt auf den Darm wirkt.

«Patientinnen und Patienten, die mit chronischem Hypoparathyreoidismus leben, sind mit ernsthaften Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität konfrontiert», erklärt Prof. Christian Meier, Endokrinologe in Basel. «Die Erkrankung beeinträchtigt den Alltag erheblich und betrifft zahlreiche Organsysteme. Bisher bestand die Behandlungsoption in der konventionellen Therapie mit Kalzium und aktiven Vitamin-D-Präparaten. Diese konventionelle Therapie hilft zwar, Symptome zu kontrollieren, adressiert jedoch nicht den PTH-Mangel und erhöht auf lange Sicht das Risiko schwerwiegender Komplikationen.»

Die Behandlung muss genau nach Absprache mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt erfolgen. (Ascendis/mc/hfu)