Bisher rund 170’000 Corona-Impfungen in der Schweiz

Bern – In der Schweiz sind bis am Donnerstag rund 170’000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das entspricht rund zwei Prozent der Bevölkerung, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mitteilte.

Bisher seien schweizweit 1,97 Impfungen pro 100 Einwohner verabreicht worden, hiess es. Geimpft wird mittlerweile in allen Kantonen. Anteilsmässig die meisten Personen geimpft hat bisher der Kanton Basel-Stadt mit 5,54 Dosen pro 100 Einwohner. Auch im Kanton Appenzell Innerrhoden sind bereits 5,10 Dosen pro 100 Einwohner verabreicht worden, in Obwalden immerhin 4,92.

Nicht so gut sieht es im Kanton Thurgau mit 1,07 verabreichten Dosen auf 100 Einwohner, im Kanton Bern mit 1,11 und im Kanton Neuenburg mit 1,16 verabreichten Dosen auf 100 Einwohner aus.

Viele verabreichte Impfungen in Zürich

Mengenmässig am meisten geimpft hat bisher der Kanton Zürich mit rund 25’000 der 66’000 gelieferten Dosen. Das sind zirka 38 Prozent der verfügbaren Impfungen. Auf 100 Einwohner hingegen entfallen hier aber nur 1,62 Dosen.

An zweiter Stelle folgt der Kanton Waadt, der rund 13’000 der gelieferten 41’000 verabreicht hat. Aber auch das sind nur rund 31 Prozent der gelieferten Menge. Auf 100 Einwohner wurden lediglich 1,66 Dosen geimpft.

In dieser Rangliste auf dem dritten Platz liegt der Kanton Aargau mit rund 12’000 verabreichten Impfungen von rund 38’000 verfügbaren Dosen. Das sind ebenfalls rund 31 Prozent. Danach folgen der Kanton Basel-Stadt mit rund 11’000 Impfungen auf 14’000 gelieferte Dosen (79 Prozent) und der Kanton Genf mit 11’000 Impfungen von 26’000 verfügbaren Dosen. Das entspricht rund 42 Prozent.

37% der verfügbaren Dosen verimpft

Geliefert wurden bisher insgesamt 459’700 Impfdosen der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna. Damit wurde rund 37 Prozent der verfügbaren Menge an Impfwillige verabreicht. (awp/mc/pg)