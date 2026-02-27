Bobst mit happigem Umsatz- und Gewinnrückgang

Mex VD – Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im Jahr 2025 weniger Umsatz erzielt. Auch der Gewinn liegt deutlich unter dem Vorjahreswert. Für das laufende Jahr 2026 rechnet der Konzern mit einem weiteren Umsatzrückgang.

Der Umsatz sank um 14 Prozent auf 1,62 Milliarden Franken, wie das Waadtländer Unternehmen am Freitag mitteilte. Derweil sank das Betriebsergebnis (EBIT) um fast die Hälfte auf 72,7 Millionen.

Der Gewinnrückgang sei vor allem auf deutlich niedrigere Umsätze im Geschäftsbereich Printing & Converting zurückzuführen. Belastend wirkten eine schwache Nachfrage infolge von Überkapazitäten und Kundenskonsolidierungen, ein niedriger Auftragsbestand zu Jahresbeginn sowie neu eingeführte US-Zölle, die teilweise vom Unternehmen getragen werden mussten.

Reingewinn und Dividende halbiert

Kostensenkungsprogramme konnten diese Effekte nur teilweise kompensieren, weshalb auch der Reingewinn um 55 Prozent auf 36,6 Millionen Franken sank.

Angesichts der rückläufigen Finanzergebnisse empfiehlt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, eine Dividende in Höhe von 2,50 Franken pro Aktie auszuschütten. Im Vorjahr betrug die Dividende noch 5,00 Franken.

Für das laufende Jahr 2026 rechnet der Konzern mit einem weiteren Umsatz bei einem etwa gleichbleibenden Umsatz. Die Prognose stützt sich auf die weiterhin angespannte geopolitische Lage, welche den globalen Handel verändert und zu einer Abkehr vom Freihandel führe.

Neue CFO und Verwaltungsräte

Neben den Geschäftszahlen gibt Bobst auch mehrere personelle Veränderungen bekannt. Zum 1. April 2026 übernimmt Jennifer Puligny die Rolle als Chief Finacial Officer von Bobst. Die 41-jährige war bislang Leiterin Finanzen im Geschäftsbereich Printing & Converting. Puligny folgt auf Attilio Tissi, welcher die CFO-Rolle seit 2011 innehatte.

Tissi wird dafür an der Generalversammlung vom 2. April 2026 als neuer Bobst-Verwaltungsrat vorgeschlagen. Ebenfalls neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Eugenio Simioni, ehemaliger CEO von Nestlé Schweiz.

Nicht mehr zur Wahl antreten wird Marc Schuler, Vizepräsident der Industriegewerkschaft Swissmem. Schuler war seit 2023 Verwaltungsrat von Bobst. (awp/mc/pg)