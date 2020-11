Bobst rechnet mit tieferem Umsatz durch Covid-19-Pandemie

Mex – Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst rechnet mit einem negativen Einfluss aus der Covid-19-Pandemie auf Umsatz und Marge. Die langfristigen finanziellen Ziele werden derweil bestätigt.

Der Umsatz 2020 wird bei rund 1,3 Milliarden Franken erwartet, wie es in einer Mitteilung anlässlich eines Investorentages vom Donnerstag heisst. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,64 Milliarden wäre das ein Minus von rund 22 Prozent. Beim Betriebsergebnis (EBIT) wird mit einem positiven Wert gerechnet. Darin sei der Verkaufserlöses in Höhe von etwa 20 Millionen aus dem Verkauf einer Immobilie in den USA, der im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden soll, nicht mit eingerechnet. Im Jahr 2019 hatte Bobst einen EBIT von 81,0 Millionen Franken erzielt.

Die Möglichkeit, Maschinen zu installieren und die damit verbundenen Umsätze zu verbuchen seien durch die Reise- und Quarantänebestimmungen beeinflusst worden, heisst es in der Mitteilung. Die derzeitige Annahme beruhe darauf, dass die Grenzen offen bleiben und der Flugverkehr nicht weiter eingeschränkt wird.

Die langfristigen finanziellen Ziele von mindestens 8 Prozent Betriebsergebnis (EBIT) und mindestens 20 Prozent Kapitalrendite (ROCE) werden bestätigt. (awp/mc/ps)