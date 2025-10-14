Bossard nimmt im dritten Quartal wieder Fahrt auf

Zug – Der Industriezulieferer Bossard hat im dritten Quartal 2025 mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode. Dabei halfen die Entwicklung in den Regionen Amerika und Asien sowie Akquisitionen in Europa. Gebremst hat erneut der starke Franken.

Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um gut 10 Prozent auf 264,9 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Die negativen Währungseffekte ausgeklammert ergab sich ein deutlicheres Plus in Lokalwährungen von 14,4 Prozent.

Das ist aber vor allem der erstmaligen Vollkonsolidierung von zwei im Vorjahr übernommenen Firmen geschuldet. Organisch und währungsbereinigt ist Bossard um 4,0 Prozent gewachsen. Damit hat das Unternehmen beim Wachstum wieder etwas Fahrt aufgenommen, denn im ersten Semester ergab sich ohne die Akquisitionseffekte noch ein organisches Minus von 1,3 Prozent.

Europa stabil

Die einzelnen Marktregionen haben sich erneut unterschiedlich entwickelt. In der mit einem Umsatzanteil von rund 60 Prozent wichtigsten Region Europa erhöhte sich der Umsatz währungsbereinigt um 18 Prozent auf 160,0 Millionen Franken. Ohne die erwähnten Akquisitionen lag das Wachstum allerdings bei minimen 0,1 Prozent.

Bossard spricht hier von einer Stabilisierung der Umsätze sowie einer weiteren Stärkung der Marktposition. Die Integration der beiden Firmen Aero Negoce International SAS und der deutschen Ferdinand Gross Gruppe verlaufe zudem planmässig.

In der Marktregion Amerika erzielte Bossard einen Quartalsumsatz von 56,9 Millionen, entsprechend einem Plus in Lokalwährungen von 9,6 Prozent. Die Nachfrage in den Bereichen Elektromobilität und Landwirtschaft sei zwar weiterhin zurückhaltend, dennoch gebe es erste Anzeichen einer Erholung.

Mit einem Plus in Lokalwährungen von 9,4 Prozent auf einen Umsatz von 48,0 Millionen legte das Geschäft in Asien ähnlich zu wie jenes in Amerika. Die Nachfrage wird als insgesamt «robust» bezeichnet mit einer fortgesetzten Erholung in China.

Für die ersten neun Monate kumuliert weist die Gruppe einen Umsatz von 812,8 Millionen Franken aus, was einem Plus von 8,4 Prozent in Franken bzw. von 11,6 Prozent in Lokalwährungen entspricht.

Erstmals konkreter Ausblick

Zum Ausblick heisst es, dass auch im vierten Quartal mit einem herausfordernden Marktumfeld und einer verhaltenen Umsatzentwicklung zu rechnen sei. Ausserdem werde weiterhin Gegenwind aufgrund der Wechselkurse erwartet.

Konkret wird für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatz im Bereich von 1055 bis 1065 Millionen Franken prognostiziert. Dies käme im Vergleich zu den 986,4 Millionen des Vorjahres einem Plus im Bereich von etwa 7 bis 8 Prozent gleich. Für die EBIT-Marge wird ein Wert von «rund 10 Prozent» prognostiziert, nach 10,2 Prozent im Vorjahr.

Ungeachtet der aktuellen Marktschwäche ist der Blick von Bossard in die Zukunft optimistisch, entsprechend werden auch die mittelfristigen Finanzzielen erneut bestätigt. (awp/mc/ps)