Brack Alltron mit stabilem Umsatz 2024 – Brack wird Namensgeber der Super League

Mägenwil – Die strategische und organisatorische Transformation der Competec Gruppe zur Brack Alltron trägt Früchte. Die Handelsgruppe konnte im vergangenen Geschäftsjahr trotz des Verkaufs der Healthcare-Tochter Medidor im Sommer 2024 den Umsatz auf der Vorjahreshöhe von 1,14 Milliarden Franken halten – trotz des Verkaufs der Healthcare-Tochter Medidor AG im Sommer 2024.

Dabei entwickelte sich die zweite Jahreshälfte besser als die erste, teilte der Onlinehändler am Donnerstag mit. Das zeige, dass Brack Alltron im vergangenen Jahr wieder organisch gewachsen sei. Dabei wuchs Brack mit dem Privatkundengeschäft im zweistelligen Prozentbereich, wie der nach eigenen Angaben grösste unabhängige Onlinehändler der Schweiz weiter mitteilte. Auch das Volumen an Paketen nahm weiter zu. Insgesamt habe die Handelsgruppe 4,52 Millionen Pakete verschickt. Dies entspreche einem Anstieg von rund 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ab März 500 Roboter im Kleinteilelager im Einsatz

Da diese Entwicklung in Zukunft weitergehen dürfte, fokussiert sich Brack.Alltron in der Logistik stark auf Prozessoptimierung und Automatisierung. So wird im März 2025 die vierte AutoStore-Anlage in Betrieb genommen, sodass dann über 500 Roboter im Kleinteilelager im Einsatz sind, welche die Produkte direkt zu den Mitarbeitenden zur Kommissionierung bringen. Damit verfügt das Logistikzentrum neu über eine Gesamtfläche von 75’000 m2. Weiter ist in Zusammenarbeit mit der Post der Prozess des Warenausgangs dahingehend optimiert worden, dass ab 2025 alle Bestellungen, die bis 19:00 Uhr statt wie bis anhin bis 17:00 Uhr eingehen, am folgenden Werktag zugestellt werden, sofern sich alle Produkte an Lager befinden.

Einen Erfolg verbucht der nach eigenen Angaben grösste unabhängige Onlinehändler der Schweiz auch ausserhalb des Internets: Brack wird ab Sommer der namensgebende Sponsor der Super League des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV). CEO Stefan Fraude sagt dazu: «Die Partnerschaft wird sich auf jeden Fall auch in unserem Sortiment widerspiegeln. Weitere Informationen dazu folgen zum Ende der noch laufenden Saison.» (awp/mc/pg)