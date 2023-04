Breakout-Sessions am Marketing Tag 2023: Fokus in allen möglichen Spielarten

Luzern – Nach dreijähriger Pause öffnet das KKL Luzern endlich wieder seine Tore für den wichtigsten Marketing-Event der Schweiz. Neben einem dicht gepackten Programm mit Keynotes und Talks bieten ein gutes Dutzend Breakout-Sessions umsetzbare Erkenntnisse aus der Praxis.

Am 18. April 2023 kehrt der Marketing Tag im alten Glanz ins KKL Luzern zurück. Nach der langen pandemiebedingten Pause trifft sich die Schweizer Marketingszene endlich wieder zum persönlichen Handshake. Der diesjährige Marketing Tag steht ganz unter dem Motto Fokus. Wenn immer mehr möglich ist, wird immer weniger machbar. Wie unter diesen Vorzeichen ein exzellentes und fokussiertes Marketing gelingt, zeigen Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Branchen in den Breakout-Sessions.

Neuro-Mentalist Pad Alexander lässt sich exklusiv in die Karten schauen, wie Illusionen bei Zuschauern funktionieren. Marketing- und Medienprofis Tarkan Özküp (CH Media), Thomas Müller (Watson), Dr. Adrienne Suvada (ZHAW) und Dr. Adis Merdzanovic (ZHAW) geben Tipps, wie fokussiertes Content Marketing das nächste Level erreicht. Apropos Content: Sprachspezialistin Tatjana Greber und Linguist Philipp Ursprung (beide Apostroph Group) zeigen auf, wie sich künstliche Intelligenz im Sprachbereich ohne Qualitätsverlust einsetzen lässt. Ausserdem erklären Lorraine Fischer (Qmart AG) und René Schaad (AZ Direct AG), was gegen schlechte Datenqualität hilft. Diese und viele andere Themen bieten lehrreiche Einblicke in den Alltag von Top-Marketers.

Neben all der Wissensvermittlung und Know-how kommt aber auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Wie jedes Jahr ist das Highlight des Marketing Tages die Verleihung der Marketing Excellence Awards. 15 kreative und erfolgreiche Projekte bewerben sich um den «Oscar» der Marketingbranche.

Während des ganzen Tages haben die Teilnehmenden ausserdem in der Networking-Zone Gelegenheit, sich mit anderen Marketingprofis auszutauschen und bei zahlreichen Ausstellern die neusten Innovationen und Marketing-Tools kennenzulernen. Das detaillierte Programm des Marketing Tages ist unter www.swissmarketingforum.ch zu finden. Tickets sind ab sofort online erhältlich.