Bristol Myers Squibb: Michael Lugez ist neuer General Manager für die Schweiz und Österreich

Steinhausen – Bristol Myers Squibb kündigt einen Management-Wechsel an: Michael Lugez übernimmt im September als neuer General Manager die strategische Führung für die Schweiz und Österreich. Er folgt in dieser Position Remo Gujer, der zum General Manager von Zentral- Osteuropa, Türkei, Israel und Indien berufen wurde.

Michael Lugez übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der Standorte Schweiz und Österreich beim weltweit tätigen BioPharma-Unternehmen Bristol Myers Squibb. Zuletzt verantwortete Lugez als General Manager den schwedischen Markt von Bristol Myers Squibb, wo er trotz der Covid-19 Situation für starkes Wachstum sorgte. Michael Lugez startete vor über sechs Jahren bei Celgene als Business Unit Director für die Sparte Inflammation und Immunologie, wo er nach nur vier Jahren zum General Manager für Celgene Nordics aufstieg. Mittlerweile ist der erfahrene Manager über sechs Jahre im Unternehmen tätig und hatte davor mehrere Führungspositionen bei Pfizer inne. Lugez absolvierte seinen MBA in Paris an der der IAE France – La Sorbonne.

Der international erfahrene Pharma-Experte folgt in der Position dem gebürtigen Schweizer Remo Gujer, der seit 2019 als General Manager die Standorte Schweiz und Österreich leitete. Gujer hat massgeblich die strategische Ausrichtung der Standorte beeinflusst und stellte sicher, dass PatientInnen in der Schweiz und Österreich schnellen und gleichberechtigten Zugang zu innovativen Behandlungen erhalten.

Michael Lugez wird die Positionierung des BioPharma-Unternehmens an den Pharmastandorten Schweiz und Österreich weiter vorantreiben. Seine Vision ist es, dass die Pharmabranche über die Bereitstellung innovativer Medikamente hinaus noch mehr tun kann, um PatientInnen und ihre Angehörigen zu unterstützen. Dementsprechend will er die 2020 von Bristol Myers Squibb lancierte Initiative «Because there is more to do» stark vorantreiben. Mit dieser Initiative eröffnete das Unternehmen eine Dialogplattform für heimische GesundheitsexpertInnen, um dort Wissen und Ideen zu teilen und Lösungsvorschläge gemeinsam zu erarbeiten. (Bristol Myers Squibb/mc/ps)

Bristol Myers Squibb

Firmeninformationen bei monetas