Schweizer Sanktionen gegen Russland auf dem Stand jener der EU

Bern – Die Schweizer Sanktionen gegen Russland entsprechen neu jenen, welche die EU beschlossen hat. Das erklärte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Freitag vor den Bundeshausmedien in Bern. Die Bundesverwaltung habe «in Rekordzeit» die entsprechende Verordnung überarbeitet, so Parmelin. Alle vier Sanktionspakete seien damit rechtsgültig umgesetzt.

Die Änderungen treten am Freitag um 18.00 Uhr in Kraft. Die Umsetzung der Sanktionen erfolge im Einklang mit der Neutralität, betonte der Bundesrat in seiner Medienmitteilung. Man sehe zudem Ausnahmen vor, um die humanitäre Hilfe nicht zu erschweren.

Verbot von Exporten strategischer Güter

Güter, die sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke eingesetzt werden können, dürfen generell nicht mehr nach Russland ausgeführt werden. Verboten werden den Angaben zufolge auch Exporte sogenannter strategischer Güter – also von Gütern, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten. Auch technische Hilfe oder das Vermitteln oder Bereitstellen von Geldern werden in diesem Zusammenhang untersagt.

Neutralitätsrecht

Was Güter angeht, die sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke eingesetzt werden können, hob der Wirtschaftsminister das durch das Neutralitätsrecht vorgegebene Gleichbehandlungsgebot hervor: Ist eine militärische Endverwendung geplant, sind auch Ausfuhren in die Ukraine untersagt. Nach Russland dürfen sogenannte Dual-Use-Güter generell nicht mehr exportiert werden.

Die Sanktionen sehen zudem Verbote des Exports bestimmter Güter für den Ölsektor und von Gütern und Technologien für die Luft- und Raumfahrtindustrie vor. Verboten werden auch einige Dienstleistungen, etwa Reparaturarbeiten und Inspektionen, aber auch Versicherungen.

Transaktionen russischer Zentralbank verboten

Weitere Massnahmen betreffen den Finanzbereich: Die Schweiz verbietet wie die EU unter anderem Transaktionen mit der russischen Zentralbank. Weitere Massnahmen im Finanzbereich betreffen Wertpapiere, Darlehen sowie die Entgegennahme von Einlagen. Zudem trägt die Schweiz den Ausschluss mehrerer russischer Banken vom Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift mit.

Die Sanktionen im Finanzbereich betreffen auch Vermögenswerte in Kryptowährungen. Das sei wichtig, da die Schweiz in diesem Bereich eine führende Rolle innehabe, hob Parmelin hervor.

Zusätzlich werden nach Aussage Parmelins die Vermögenswerte von 122 Personen und einem Unternehmen gesperrt. Nach den jüngsten Beschlüssen des Bundesrats stehen nun insgesamt 677 Personen auf der Schweizer Sanktionsliste. Unter den Sanktionierten befänden sich enge Vertraue des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Mitglieder des russischen Parlements sowie Oligarchen. Gegen sie würden auch Ein- und Durchreiseverbote verhängt. (awp/mc/pg)