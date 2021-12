Bundesrat trifft sich am Freitag zu ausserordentlicher Corona-Telefonkonferenz

Bern – Der Bundesrat trifft sich am Freitag um 13.00 Uhr zu einer Telefonkonferenz. «Sie dient dem Informationsaustausch zur aktuellen Lage. Im Anschluss daran ist eine schriftliche Kommunikation vorgesehen», schreibt Bundesratssprecher André Simonazzi auf Twitter. Das BAG registrierte am Donnerstag in der Schweiz und in Liechtenstein 19’032 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages.

Noch am Mittwoch hatte Gesundheitsminister Alain Berset kommuniziert, dass die Landesregierung vorerst auf weitere Verschärfungen der Coronamassnahmen verzichtet. Falls sich die Lage verschlechtere oder genauere Daten zur Gefährlichkeit von Omikron vorlägen, sei man aber in der Lage, rasch zu reagieren. Ein nächstes Massnahmenpaket sei bereit, und es sehe auch Schliessungen vor. (mc/pg)

Zurzeit keine weitergehenden #COVID19-Massnahmen des Bundes. Das nächste Paket mit Massnahmen – auch mit Schliessungen – ist bereit. Der Bundesrat kann rasch entscheiden, wenn genauere Daten zur Gefährlichkeit von Omikron vorliegen. — Alain Berset (@alain_berset) December 29, 2021

19’032 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Das BAG registrierte am Donnerstag in der Schweiz und in Liechtenstein 19’032 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 12’329. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 11246, vor einer Woche bei 8802.

Zudem wurden 129 neue Spitaleinweisungen und 23 neue Todesfälle gemeldet. Aktuell werden 1731 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt, 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. 325 Covid-19-Patienten befinden sich in Intensivbehandlung. Das sind 3 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten sind zu 76 Prozent ausgelastet, wobei 38 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt werden.