Bundesrat will Armee mit 1,7-Milliarden-Franken-Paket aufrüsten

Bern – Die Armee soll nächstens Rüstungsbeschaffungen im Umfang von 1,5 Milliarden Franken tätigen. Weitere 185 Millionen Franken sollen für modernere Truppenunterkünfte fliessen. Mit der Armeebotschaft 2025 soll auch das Ende der heutigen Patrouille Suisse besiegelt werden.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die neuste Vorlage zur Modernisierung der Armee verabschiedet. Darüber entscheiden wird das Parlament. Insgesamt geht es um Verpflichtungskredite in Höhe von rund 1,7 Milliarden Franken, wie er mitteilte.

Fähigkeitslücken bestehen laut dem Bundesrat vor allem in den Bereichen der Führung und Vernetzung sowie beim Nachrichtenverbund und den Sensoren, bei der Wirkung am Boden sowie im Cyberraum. Mit dem Rüstungsprogramm 2025 will die Landesregierung einen Teil dieser Lücken schliessen. Rund 1,5 Milliarden Franken sollen dafür zur Verfügung stehen.

Weiter beantragt der Bundesrat mit der Armeebotschaft 2025 erneut die vollständige Ausserdienststellung der F-5-Tiger-Flotte. Der Flugbetrieb soll spätestens Ende 2027 eingestellt werden. Damit verliert die Patrouille Suisse ihre heutigen Flugzeuge. Das VBS prüft weiterhin, ob die Kunstflugstaffel anschliessend mit einem anderen Flugzeugtyp weitergeführt werden kann. (awp/mc/pg)