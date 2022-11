Burckhardt steigert Umsatz im Halbjahr und gibt sich neue Mittelfristziele

Winterthur – Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2022/23 (per 31.9.) von der drohenden Energiekrise profitiert und den Bestellungseingang, Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Jahresziele werden bestätigt. Mittelfristig peilt das Unternehmen die Umsatz-Milliarde an.

Der Umsatz stieg um gut 25 Prozent auf 335,8 Millionen Franken, wie der Hersteller von Kolbenkompressoren am Dienstag mitteilte. Den Anstieg begründet das Unternehmen primär mit dem hohen Auftragsbestand, der nun nach und nach abgearbeitet werde.

Der operative Gewinn (EBIT) erhöhte sich in der Folge um 35 Prozent auf 35,5 Millionen und die entsprechende Marge verbesserte sich auf 10,6 von 9,8 Prozent. Dies gelang trotz Einmalkosten und Rückstellungen wegen des Rückzugs aus dem russischen Markt. Unter anderem seien die gestiegenen Kosten weitergegeben und durch Sparmassnahmen abgefedert worden. Dabei wird für das Service-Geschäft mit 20,6 Prozent die klar höhere Marge ausgewiesen als für das Neumaschinengeschäft (Systems Division; 4,5%). Der Reingewinn verbesserte sich um 37 Prozent auf 24,5 Millionen.

Sehr hoher Auftragseingang

Mit dem Umsatz und dem Gewinn hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten trotz der Verbesserungen knapp verfehlt. Beim Bestellungseingang war dies hingegen völlig anders. Dieser kam bei 706,7 Millionen (+57%) zu liegen; die Experten hatten im Schnitt nur mit einem Wert von leicht über 400 Millionen gerechnet. Vor allem das Neumaschinengeschäft boomte (+75%). Haupttreiber seien Anwendungen für eine sicherere und nachhaltigere Energieversorgung gewesen, so die Mitteilung. Mit anderen Worten: Die drohende Energiekrise half.

Bestätigt wurden nun die Ziele für das Gesamtjahr. So wird weiterhin ein Umsatz zwischen 720 und 760 Millionen Franken angepeilt, womit das bisherige Mittelfristziel von 700 Millionen übertroffen würde. Bei der EBIT-Marge hingegen erwartet das Unternehmen weiterhin einen Wert auf Vorjahresniveau (10,8%).

Umsatz-Milliarde im Visier

Ausserdem gibt sich das Unternehmen neue Mittelfristziele bis 2027. Die EBIT-Marge soll nun bei 12 bis 15 Prozent zu liegen kommen. Bislang galt eine Zielbandbreite von 10 bis 15 Prozent.

Beim Umsatz strebt der Winterthurer Konzern ein jährliches durchschnittliches Wachstum von 9 Prozent an, was bis 2027 zu einem Umsatz von 1,1 Milliarden führen würde. Davon entfielen rund 40 Prozent auf Anwendungen, welche die weltweite Energiewende unterstützen, so die Mitteilung.

Unverändert ist das Ziel einer Ausschüttungsquote von 50 bis 70 Prozent. (awp/mc/ps)