BVZ-Gruppe ernennt Egon Gsponer per Anfang Oktober 2024 zum neuen CEO

Zermatt – An der Spitze der Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ ist in knapp einem Jahr ein Wechsel geplant: Egon Gsponer löst Anfang Oktober 2024 den langjährigen Firmenchef Fernando Lehner als CEO ab.

Die Verwaltungsräte der BVZ Holding und der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) regeln damit die Nachfolge des Ende 2024 in Pension gehenden Lehner frühzeitig, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess. Er hatte den Chefposten im Jahr 2012 übernommen.

Mit Gsponer als neuem CEO setze BVZ auf Kontinuität, hiess es weiter. Der 49-Jährige ist seit 2014 für den Bereich Infrastruktur mit den rund 115 Mitarbeitenden verantwortlich. In dieser Funktion ist er Teil der Geschäftsleitung und amtet zudem als stellvertretender Unternehmensleiter. Er soll das Unternehmen in die nächste Strategiephase führen.

Im Auswahlverfahren habe Gsponer mit Fachwissen, der guten Vernetzung im Öffentlichen Verkehr und als Führungspersönlichkeit überzeugt, so die Mitteilung. Er begann 2001 als Leiter Vermessung bei der damaligen BVZ Zermatt Bahn, wurde 2011 zum Leiter Projektmanagement der späteren MGBahn befördert und zugleich in die Geschäftsleitung berufen. (awp/mc/pg)