Capvis übernimmt Mehrheit an der Schurter Gruppe

Luzern/Baar – Der auf mittelständische Beteiligungen spezialisierte Schweizer Investor Capvis erwirbt die Mehrheit der Luzerner Schurter Gruppe. Die Transaktion beeinflusst die Organisation und die Arbeitsplätze der Gruppe nicht: Die Gründer- und bisherige Eigentümerfamilie ist weiterhin am Unternehmen beteiligt und durch Thomas Schurter im Verwaltungsrat vertreten. CEO Ralph Müller und das Management-Team stehen auch in Zukunft an der Spitze von Schurter.

Die Schurter Gruppe mit Sitz in Luzern ist mit insgesamt 20 Tochtergesellschaften in 17 Ländern als Hersteller von Komponenten für sichere Stromzuführungen, Eingabesysteme und anspruchsvolle Elektronik-Gesamtlösungen tätig. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 330 Mio Franken. Seit der Gründung ist das Unternehmen in den Händen der Familie Schurter. Nun kommt es zu einer Veränderung in der Eigentümerstruktur: Der Schweizer Investor Capvis mit Sitz in Baar übernimmt die Mehrheit der Schurter Holding AG.

Ursprünglich sollte Cyrill Schurter als Vertreter der vierten Generation mittel- bis langfristig die Führung übernehmen. Nach dessen Unfalltod 2021 zeichnete sich keine familieninterne Nachfolge ab. Verwaltungsrat Thomas Schurter erklärt: «Um die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen, hat die Eigentümerfamilie nach intensiven Diskussionen und sorgfältiger Prüfung entschieden, die Mehrheit abzugeben.»

Die Familie hat sich in der Folge für Capvis als Partner entschieden, der als neuer Mehrheitseigentümer das Unternehmen als unabhängige Firmengruppe weiter ausbauen wird. Capvis ist spezialisiert auf Mehrheitsbeteiligungen an führenden mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Es werden überwiegend Mittel von institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Vermögensverwaltern und Family Offices investiert. Die internationale Fachpresse wählte Capvis mehrfach zur besten Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz. (mc/pg)

Schurter Gruppe

Capvis