Nordson Corporation übernimmt ARAG und stärkt seine Kernkompetenzen im Bereich Dosierung für die Präzisionslandwirtschaft

Baar – Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) gab bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ARAG-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften («ARAG») im Rahmen einer Bartransaktion getroffen hat, die den Unternehmenswert der ARAG auf 960 Millionen Euro beziffert.

ARAG mit Hauptsitz in Rubiera, Italien, ist ein weltweiter Markt- und Innovationsführer in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Präzisionssteuerungssystemen und intelligenten Fluidkomponenten für landwirtschaftliche Sprühanwendungen. Das Portfolio besteht aus drei Hauptproduktfamilien: Fluidkomponenten wie Düsen, Pumpen und Filter; intelligente Komponenten, die den Durchfluss, die Menge und den Ort des ausgebrachten Fluids messen und steuern; und Steuerungssysteme, die dem Kunden eine grössere Vielfalt an Eingaben und Funktionen bieten. Abgerundet wird das breite Produktportfolio von ARAG durch differenzierte Software- und Datenkompetenzen. Die 1976 gegründete ARAG unterstützt ihre Kunden mit sieben Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit und einem Vertriebsnetz, das mehr als 80 Länder abdeckt.

Sundaram Nagarajan, Präsident und CEO der Nordson Corporation, hierzu: «Präzisionsdosierung ist eine Kernkompetenz von Nordson. Im Laufe von fast 70 Jahren haben wir diese Kompetenz über unsere Anfänge in industriellen Anwendungen hinaus auf die Bereiche Verpackung, Produktmontage, Vliesstoffe, Elektronik, Medizintechnik und mehr ausgeweitet. Mit der Übernahme von ARAG, einem Markt- und Technologieführer, sind wir in den wachstumsstarken Endmarkt der Präzisionslandwirtschaft eingetreten. Strategisch ist Nordson an Unternehmen mit differenzierten Technologien und einem kundenorientierten Modell interessiert. Die innovativen Präzisionssprüh-, Dosier- und Softwarelösungen der ARAG helfen den Kunden, ihre Ernteerträge zu steigern und gleichzeitig den Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien nachhaltig zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, die fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARAG nach Abschluss der Transaktion bei Nordson willkommen zu heißen.»

«Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unserer Ascend-Strategie und erfüllt unsere strategischen und finanziellen Akquisitionskriterien. In dem schnell wachsenden Endmarkt für Präzisionslandwirtschaft erzielt das differenzierte Präzisionstechnologie-Portfolio von ARAG Bruttomargen, die mit denen von Nordson vergleichbar sind», so Jeffrey Pembroke, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Industrial Precision Solutions von Nordson. «Wir sind in Europa und Südamerika gut etabliert und werden daher in der Lage sein, die starke Marke und Vertriebsinfrastruktur von Nordson zu nutzen, um die begrenzte Präsenz von ARAG auf dem nordamerikanischen Markt zu erweitern.»

ARAG verfügt über ein starkes Finanzprofil, das durch ihre führende Innovationskraft und die günstigen Wachstumstrends in der Präzisionslandwirtschaft unterstützt wird. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet ARAG einen Umsatz von 155 Millionen Euro. Der Transaktionswert spiegelt eine Bewertung von etwa dem 16,5-fachen des für 2023 erwarteten EBITDA von ARAG wider. Nach Abschluss der Übernahme wird ARAG als Geschäftsbereich in das Segment Industrial Precision Solutions von Nordson integriert.

«Die Akquisition von ARAG unterstreicht das disziplinierte Vorgehen von Nordson beim Kapitaleinsatz, welches konzentriert ist auf hochqualitative Nischenführer, die attraktive Wachstumsmärkte bedienen, welche eine Ergänzung zu bestehenden Geschäftsbereichen von Nordson darstellen und die langfristige Schaffung von Shareholder Value unterstützen», so Joseph Kelley, Executive Vice President und Chief Financial Officer. «Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 von Nordson abgeschlossen wird, finanziert durch eine Kombination von Barbeständen und Finanzschulden.»

Die Deutsche Bank fungierte als exklusiver Finanzberater und Jones Day als Rechtsberater der Nordson Corporation.

Die ARAG befindet sich im Privatbesitz von Fonds, die von der Capvis AG beraten werden, einer europäischen Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen. Die Capvis AG erwarb das Unternehmen im Jahr 2020 von den Gründern, die neben dem Management auch während der Beteiligungszeit von Capvis investiert blieben.

Andreas Simon, Partner bei Capvis und Head des Bereichs Industrial Technology hierzu: «Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, mit den Gründerfamilien und dem Managementteam von ARAG zusammenzuarbeiten. Durch unsere Investition im Jahr 2020 konnten wir das Wachstum und die Transformation der ARAG auf das heutige Niveau unterstützen. Als deutlich größeres und internationaler aufgestelltes Unternehmen mit bedeutenden Elektronik- und Softwaretreibern ist ARAG heute bestens positioniert, um gemeinsam mit Nordson seinen beeindruckenden Wachstumskurs im Bereich der Präzisionssprühlösungen fortzusetzen. Wir wünschen Nordson und seinem Management-Team alles Gute für die Zukunft.» (Capvis/mc/hfu)