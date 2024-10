Carlo Gavazzi ergreift nach Umsatz- und Gewinneinbruch im Halbjahr Massnahmen

Steinhausen – Die Elektrotechnik-Gruppe Carlo Gavazzi hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 rund ein Drittel weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. Der Gewinneinbruch fiel dabei noch deutlicher aus. Als Reaktion darauf werden nun Massnahmen zur Senkung der Kosten eingeleitet.

Der Umsatz fiel in dem per Ende September abgeschlossenen Semester um gut ein Drittel auf rund 64 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mit der Publikation vorläufiger Zahlen bekannt gab. Der Umsatzrückgang sei aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen in einigen Ländern und immer noch hohen Lagerbeständen bei Kunden und Distributoren erwartet worden.

Der Bestellungseingang hat sich gleichzeitig auf circa 44 Millionen beinahe halbiert. Das Unternehmen begründet dies mit der derzeit vorsichtigen Einkaufspolitik und mit Stornierungen von Kunden.

Knapp an roten Zahlen vorbeigeschrammt

Das Unternehmen verblieb nur noch knapp in der Gewinnzone: Der operative Gewinn sackte auf rund 3,3 Millionen Franken ab von 16,4 Millionen im Vorjahressemester. Der Reingewinn tauchte auf etwa 1,6 Millionen nach 12,3 Millionen im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Zur Bewältigung der aktuellen Situation hat die Gruppe nun «die nötigen Massnahmen zur Kostenreduktion» eingeleitet. Genaueres nannte Carlo Gavazzi nicht. Der detaillierte Halbjahresbericht wird am 28. November veröffentlicht. (awp/mc/pg)