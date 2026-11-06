Carlo Gavazzi kehrt im Halbjahr 2026/27 in schwarze Zahlen zurück

Steinhausen – Nach dem Gewinneinbruch im Vorjahr geht es mit Carlo Gavazzi wieder aufwärts: Der Hersteller von elektronischen Komponenten hat im ersten Halbjahr 2026/27 auf allen Ebenen zugelegt und ist wieder in den schwarzen Zahlen gelandet.

Unter dem Strich hat das Unternehmen einen Reingewinn von rund 2,9 Millionen Franken erzielt, wie Carlo Gavazzi am Freitag anhand vorläufiger Kennzahlen bekannt gab. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern wegen der Restrukturierungskosten für die Schliessung des Werks in Malta noch einen Verlust von 0,4 Millionen Franken erlitten. Auch die anderen Zahlen zeigen nach oben. Der Betriebsgewinn (EBIT) verdreifachte sich beinahe auf rund 3,7 Millionen Franken (Vorjahr: 1,3 Millionen). Der Umsatz kletterte um 11,2 Prozent auf 75,7 Millionen Franken.

Das Umsatzplus und die Verbesserung der Bruttomarge auf 54,3 Prozent von 53,9 Prozent im September 2025 zeigten, wie sehr Carlo Gavazzi auf stetiges Wachstum setze, hiess es: «Die höheren Investitionsausgaben entsprachen der Prognose und führten zu einem negativen Free Cashflow.» Auch der Auftragseingang legte auf rund 78,6 Millionen Franken zu. Das waren 15,4 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Carlo Gavazzi will den detaillierten Halbjahresbericht 2026/27 am 19. November 2026 veröffentlichen. (awp/mc/pg)