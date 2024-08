Carmen Walker Späh: «Im Interessenkonflikt Fliegen und Umweltschutz setzt der Kanton Zürich auf synthetischen Treibstoff.»

«gemeinsam Konflikte lösen» ist das Thema der 12. Ausgabe des Swiss Green Economy Symposiums. Just im Themenkomplex Nachhaltigkeit und Flugverkehr gibt es einen Interessenskonflikt, den wir durch technologischen Fortschritt und Innovation gemeinsam lösen können.

Grusswort von Carmen Walker Späh am 12. Swiss Green Economy Symposium, 29. August 2024

Der Flugverkehr ist in der Schweiz für hohe Treibhausgasemissionen verantwortlich. Angesichts des grossen Mobilitätsbedürfnisses einerseits und der dringenden Notwendigkeit, CO 2 -Emissionen in der Luftfahrt zu reduzieren andererseits, steht die Aviatik vor grossen Herausforderungen. In diesem Spannungsfeld bietet der Einsatz von synthetischem Treibstoff einen vielversprechenden Lösungsansatz. Sustainable Aviation Fuels (SAF) weisen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin einen bis zu 80 Prozent reduzierten CO 2 -Fussabdruck auf. Die SWISS hat deshalb eine strategische Partnerschaft mit dem ETH-Spin-Off Synhelion abgeschlossen – mit dem Ziel, mehr CO 2 -neutrales Kerosin in ihren Flugzeugen einzusetzen. Und auch in der Eigentümerstrategie für die Beteiligung des Kantons Zürich an der Flughafen Zürich AG ist die Ablösung fossiler Treibstoffe durch SAF verankert.

«Ich kann das Innovationsforum IF.15 «Sustainable (Aviation) Fuels: Nachhaltigere Mobilität durch Partnerschaften» am 29. August sehr empfehlen, an welchem Expertinnen und Experten die Thematik vertieft diskutieren werden.»

Mit dem Flughafen Zürich und dem zukünftigen Forschungs-, Test- und Werkflugplatz im Innovationspark Zürich in Dübendorf sowie einer starken Hightech-Industrie ist der Kanton Zürich in einer einzigartigen Position, um einen signifikanten Beitrag zur Ablösung fossiler Brennstoffe in der Aviatik zu leisten. Der Regierungsrat will dies bestmöglich nutzen. Deshalb hat er entschieden, die Kompetenzen für SAF im Kanton Zürich zu stärken und damit die Forschung, Entwicklung und Industrialisierung nachhaltiger Kraftstoffe voranzutreiben.

Der Kanton Zürich öffnet Türen, koordiniert Bemühungen, baut Netzwerke auf und verbindet Akteure. Durch diese strategische und kooperative Herangehensweise soll der Weg für eine nachhaltigere Zukunft in der Aviatik geebnet werden, von der Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft gleichermassen profitieren.

