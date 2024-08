Swiss Power-to-X Collaborative Innovation Network und Swiss Green Economy Symposium organisieren gemeinsam Workshops

Winterthur – Das Swiss Power-to-X Collaborative Innovation Network (SPIN) und das Swiss Green Economy Symposium (SGES) haben eine Kooperation vereinbart, um gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Hochskalierung der Power-to-X Produktion beziehungsweise von Sustainable Fuels zu erarbeiten.

Im Rahmen des Innovationsforums IF 15 (Sustainable Fuels), das am 29. August während des Swiss Green Economy Symposiums stattfindet, wird ein Workshop unter der Leitung von Peter Metzinger, Co-Geschäftsführer von SPIN, durchgeführt. Ziel des Workshops ist es, eine umfassende Liste von Hürden zu erstellen, die dem Hochskalieren der Power-to-X Produktion im Weg stehen. Diese Liste wird nach dem Workshop analysiert und ausgewertet.

Förderung der Power-to-X Technologie

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in diesem Prozess wird während der Power-to-X DAYS am 6. und 7. November 2024 gesetzt. Am zweiten Tag, dem sogenannten SPIN DAY, wird nachmittags ein World Café mit mehreren Workshops durchgeführt. In diesen Workshops sollen gezielt Lösungen für die identifizierten Probleme erarbeitet werden, welche die Hochskalierung der Power-to-X Produktion behindern. Ein vom SGES gestalteter Workshop beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit, am Beispiel Marokko. Auch führende Schweizer Forschungsgruppen werden ihre Themen einbringen.

SPIN und SGES werden die im Rahmen dieser Veranstaltungen gewonnenen Erkenntnisse gemeinsam prüfen und darauf aufbauend sinnvolle Lösungen vorantreiben oder anstossen. Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt zur Förderung der Power-to-X Technologie in der Schweiz und zur Unterstützung einer nachhaltigen, grünen Wirtschaft.

Power-to-X (PtX) bezeichnet Technologien, die – in der Regel überschüssige elektrische – Energie aus erneuerbaren Quellen in verschiedene synthetische Energieträger und Grundstoffe umwandeln, um diese entweder für die saisonale Energiespeicherung oder für die Defossilisierung der Mobilität oder der chemischen Industrie zu nutzen. (SPIN/mc/hfu)

www.sges.ch

www.power-to-x-days.ch