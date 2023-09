Chefwechsel bei Coltene: Dominik Arnold neuer CEO

Altstätten – Beim Dentalbedarfhersteller Coltene kommt es zu einem Wechsel auf dem Chefsessel. Dominik Arnold tritt per 1. Januar 2024 die Nachfolge von Martin Schaufelberger an.

Schaufelberger werde nach 11 Jahren als CEO Ende des Jahres von der operativen Führung zurücktreten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. In den ersten Monaten werde er seinen Nachfolger einarbeiten und bei Bedarf beratend zur Verfügung stehen. An der Generalversammlung 2025 soll Schaufelberger dann als neues Mitglied für den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden.

Arnold ist aktuell CEO von Belimed, einem Anbieter für Produkt- und Servicelösungen zur Sterilisation, Desinfektion und Reinigung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten. Belimed ist eine Tochter der Metall Zug Gruppe.

Zuvor war er überwiegend für das US-Unternehmen Danaher tätig. (awp/mc/pg)