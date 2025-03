Coltene kehrt 2024 auf Wachstumspfad zurück

Altstätten SG – Der Dentalbedarfshersteller Coltene hat nach dem Hänger 2023 im vergangenen Jahr wieder zugelegt. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen auch wieder ein Wachstum in Aussicht.

Dass Coltene 2024 ein Umsatzplus von 3,1 Prozent auf 250,2 Millionen Franken erreicht hatte, ist bereits seit Januar bekannt. Um Währungseinflüsse bereinigt lag das Wachstum bei 6,3 Prozent. Neu ist in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung die Gewinnentwicklung. Wobei die EBIT-Marge von 10,7 Prozent (VJ 8,1%) ebenfalls bereits bekannt war.

Höhere Dividende

Der EBIT kam damit bei 26,8 Millionen zu liegen nach 19,6 Millionen im Jahr 2023. Der Reingewinn sprang um 71 Prozent auf 20,5 Millionen Franken. Nachdem die Dividende für 2023 gekürzt worden war, sollen die Anleger für 2024 2,50 Franken erhalten, nach 2,00 Franken pro Anteilsschein im Jahr zuvor.

Starkes Wachstum in Nordamerika

Wie bereits im Januar kommuniziert, ist Coltene vor allem in Nordamerika stark gewachsen und hat Marktanteile gewonnen, nachdem die Region 2023 unter dem Lagerabbau bei den Händlern gelitten hatte, heisst es weiter.

Während alle Produktbereiche ihre Umsätze in Lokalwährungen verbessern konnten, fiel das Plus im Geschäftsfeld Infektionskontrolle mit einem Plus von 10,3 Prozent besonders deutlich aus.

Die Verbesserung bei der EBIT-Marge führt das Unternehmen vor allem auf Skaleneffekte, aber auch auf eine «rigorose Kostenkontrolle» zurück.

Zudem sei im Rahmen der «Operational Excellence Strategie» eine globale Einkaufsorganisation eingeführt worden, was Einsparpotenziale bringe. Positiv habe sich auch ein leicht veränderter Produktmix ausgewirkt.

Weitere Umsatzsteigerung erwartet

Für 2025 zeigt sich Coltene zuversichtlich. Durch die Umsetzung der Strategie 2025-2027 geht das Unternehmen von einer weiteren Umsatzsteigerung von 3-5 Prozent in Lokalwährungen aus. Die EBIT-Marge werde voraussichtlich im Bereich von 11 Prozent liegen. Die stabil erwartete Marge begründet Coltene mit weiteren Investitionen in das künftige Wachstum.

An den Mittelfristzielen hält Coltene fest. Diese hatte das Unternehmen Ende Oktober am Kapitalmarkttag konkretisiert. Entsprechend soll bis 2027 ein organisches Wachstum über dem Markt von 3-5 Prozent jährlich sowie eine EBIT-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erzielt werden. Dank der strategischen Massnahmen soll das Wachstum und die Profitabilität weiter verbessert werden. (awp/mc/pg)