Chefwechsel bei DER Touristik Suisse mit der Marke Kuoni

Zürich – Beim Reiseveranstalter DER Touristik Suisse kommt es zum erwarteten Chefwechsel. Dieter Zümpel übergibt die Leitung mit dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze auf 1. Juni an Stephanie Schulze zur Wiesch.

Schulze zur Wiesch ist derzeit Chefin des Bahnreise-Unternehmens Ameropa Reisen GmbH, wie DER Touristik Suisse am Dienstag in einem Communiqué bekanntgab. Die Touristikmanagerin mit über 20 Jahren Branchenerfahrung werde nun den Chefposten beim gemäss eigenen Angaben grössten Schweizer Reiseveranstalter mit über 900 Mitarbeitern übernehmen. Zu DER Touristik Suisse gehören die Marken Kuoni, Helvetic Tours und zehn Spezialveranstalter sowie über 70 Reisebüros.

Schulze zur Wiesch begann ihre Karriere bei TUI Deutschland. Bis 2020 war die Managerin in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des TUI-Konzerns tätig.

Rücktritt keine Überraschung

Der Rücktritt von Zümpel ist keine Überraschung: Der Deutsche kam 2016 zur DER Touristik Suisse, kurz nachdem die DER Touristik Group die Kuoni Reise AG übernommen hatte, die voll in der Krise steckte.

In den vergangenen Jahren habe Zümpel erfolgreich die Restrukturierung des Geschäfts vorangetrieben, die Integration in die DER Touristik Gruppe abgeschlossen und eine markführende Position in der Schweiz erreicht, schrieb das Unternehmen: Diese habe der Reiseveranstalter auch in der Zeit der Pandemie behaupten können.

DER Touristik Suisse gehört zur deutschen DER Touristik Gruppe mit Sitz in Köln. Der Reisekonzern, der im Besitz des deutschen Detailhändlers Rewe ist, ist mit über 8000 Angestellten in 16 europäischen Ländern tätig. (awp/mc/ps)

DER Touristik Suisse