Kuoni-Reistrend: Grosses Fernweh nach (Bade-)Ferien

Zürich – Kuoni und ihre Schwestermarken starten mit einem deutlichen Umsatzplus von zwölf Prozent an Vorausbuchungen in das Geschäftsjahr 2025. Unter den nachfragestärksten Destinationen dominieren Badeferiendestinationen. Eine repräsentative Umfrage von Kuoni unterstreicht die Beliebtheit von Reisen an das Meer – und zeigt darüber hinaus auf, wie viele Schweizerinnen und Schweizer ihre diesjährigen Ferien bereits gebucht haben und wie viel Geld sie im Vorjahresvergleich für Reisepläne in 2025 investieren möchten.

Die Reiselust bleibt 2025 ungebrochen: Kuoni, die Kuoni Specialists und Helvetic Tours unter dem Dach der DERTOUR Suisse verzeichnen derzeit Buchungsstände, die über alle Veranstaltermarken und Vertriebskanäle hinweg 12% über dem Vorjahr liegen. In absoluten Zahlen ist das Wachstum bei den Badeferienmarken Kuoni und Helvetic Tours am grössten – gemeinsam verzeichnen sie ein Umsatzplus von über 20%. In prozentualer Hinsicht schwingt der Kuoni Specialists asia365 mit einem Umsatzzuwachs von über 30% obenauf. Die meistgebuchten Badeferiendestinationen sind die Malediven, Mallorca, Kreta, Hurghada und Phuket, die allesamt ein (teilweise deutliches) Gästeplus im Vergleich zum Buchungsstand vor einem Jahr aufweisen.

86 Prozent wollen nicht auf Ferienreise verzichten

Weitere Reisetrends des Jahres 2025 hat Kuoni in einer repräsentativen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Marketagent ermittelt: 86 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer werden auch dieses Jahr auf eine Ferienreise nicht verzichten. Ein Viertel (25 Prozent) der Befragten hat schon Ferienpläne geschmiedet und bereits eine Reise ganz oder zumindest teilweise gebucht, 61 Prozent wollen zwar verreisen, haben aber bislang noch keine Ferien gebucht. Die restlichen 14 Prozent gaben zu Protokoll, dieses Jahr voraussichtlich keine Ferienreise zu planen.

Dass sich Ferienreisen ins Ausland im Jahr 2025 grosser Beliebtheit erfreuen, zeigt neben der Buchungsstatistik auch die Umfrage. So planen 85 Prozent der reisewilligen Schweizerinnen und Schweizer bis zu drei Reisen ausserhalb der Schweizer Landesgrenzen: 34 Prozent planen eine Reise, 36 Prozent wollen zweimal verreisen und 15 Prozent haben dieses Jahr gar drei Auslandreisen geplant. Eine geplante Auslandreise schliesst aber Ferien im eigenen Land nicht aus. 58 Prozent kombinieren bis zu drei Ferienreisen im In- und Ausland, 24 Prozent planen dieses Jahr sogar vier bis sechs Reisen in- und ausserhalb der Schweiz.

Badeferien und Städtereisen am beliebtesten

Die Antworten auf die Frage nach der bevorzugten Reiseart verdeutlicht, dass sich die hohe Nachfrage nach Ferien am Meer nicht auf die Kundinnen und Kunden von Kuoni beschränkt. Für die Hälfte der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer (50 Prozent) ist klar, dass sie 2025 mindestens einmal Badeferien verbringen werden, 49 Prozent geben an, eine Städtereise ins Auge gefasst zu haben und 30 Prozent planen eine Aktivreise. Ebenfalls beliebt sind Rundreisen (17 Prozent), Kreuzfahrten (11 Prozent) oder Reisen aufgrund eines speziellen Anlasses, etwa eine Hochzeitsreise (9 Prozent).

Alle der Befragten haben sich bezüglich ihres Reisebudgets für 2025 bereits Gedanken gemacht. Mehr als drei Viertel von ihnen (77 Prozent) geben an, dieses Jahr mindestens genauso viel für Ferienreisen ausgeben zu wollen wie 2024. 46 Prozent planen mit demselben Budget, während 21 Prozent ihr Reisebudget für dieses Jahr etwas erhöht haben und 10 Prozent sogar vielmehr ausgeben möchte als noch im Vorjahr. Dagegen verfügen 16 Prozent der Befragten über ein etwas tieferes und 8 Prozent über ein deutlich tieferes Budget als noch 2024. (pd/mc/pg)