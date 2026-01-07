Chicorée hält Kurs und investiert weiter

Dietikon – Die Chicorée Gruppe hat 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld das Vorjahresergebnis knapp nicht halten können. Die Marktführerin der Schweizer Modeunternehmen für preiswerte Frauenbekleidung und erzielte 2025 einen Gesamtumsatz von 183 Millionen Franken, was einem Minus von 1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

«Angesichts der anspruchsvollen Marktbedingungen im stationären Detailhandel, den eingetrübten Wirtschaftsaussichten und der vorübergehenden Schliessung zweier umsatzstarker Filialen im Gäupark Egerkingen und Bahnhof Bern, sind wir mit diesem Resultat sehr zufrieden», sagt Thomas Ullmann, CEO der Chicorée Gruppe. Für 2026 ist Ullmann optimistisch: «Wir sind zuversichtlich, dass wir beim Gesamtumsatz im laufenden Jahr wieder zulegen können. Die neuen Kollektionen finden grossen Anklang bei unserem Zielpublikum und sprechen vermehrt auch jüngere Kundinnen an. Dies stimmt uns sehr positiv für das kommende Jahr.»

2025 wurden drei neue Filialen eröffnet. Neu zählt die Chicorée Gruppe 185 Standorte in allen Landesteilen der Schweiz und beschäftigt über 970 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für 2026 strebt Chicorée weiteres Wachstum an. Zu Jahresbeginn sind fünf Neueröffnungen geplant: eine neue Filiale im Kanton Aargau, sowie je zwei neue Standorte in den Kantonen Tessin und Basel-Landschaft. (mc/pg)