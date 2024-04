Clariant schliesst Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics ab

Muttenz – Das Spezialchemieunternehmen Clariant hat die bereits im vergangenen Oktober angekündigte Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics erfolgreich abgeschlossen. Clariant hat sich den Zukauf insgesamt 810 Millionen US-Dollar oder umgerechnet etwa 735 Millionen Franken kosten lassen.

Durch die Transaktion werde das Portfolio von Clariant weiter auf wachstumsstarke, margenstarke und sehr cash-generative Spezialchemiegeschäfte und Endverbrauchermärkte ausgerichtet, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Diese profitierten von einer steigenden Nachfrage nach natürlichen und nachhaltigen Produkten. Clariant erhöht damit sein Engagement auf dem Markt für aktive und funktionale kosmetische Inhaltsstoffe in der Geschäftseinheit Care Chemicals.

Keine Änderung des Investment-Grade-Ratings erwartet

Lucas Meyer Cosmetics wird den Angaben zufolge ab dem 2. April 2024 in der Geschäftseinheit Care Chemicals konsolidiert. Die Akquisition wurde durch die Emission einer vorrangig unbesicherten Anleihe in Höhe von 350 Millionen Franken im März 2024 sowie durch eine Brückenfinanzierung in mehreren Währungen finanziert, die vorbehaltlich der Marktbedingungen im Jahr 2024 refinanziert werden soll. Clariant erwartet nach Abschluss der Transaktion keine Änderung ihres Investment-Grade-Ratings.

«Die Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir unsere zielgerichtete Wachstumsstrategie umsetzen und unser Ziel unterstützen, kunden- und nachhaltigkeitsorientierte Innovationen zu beschleunigen», wird Clariant-CEO Conrad Keijzer in der Mitteilung zitiert. (awp/mc/pg)