Claudio Stadelmann übernimmt die Leitung Schweiz bei BearingPoint.

Zürich – Claudio Stadelmann, Partner bei BearingPoint in Zürich, übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2023 die Leitung Schweiz der unabhängigen Management- und Technologieberatung.

Stadelmann ist seit seinem Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen (HSG) bei der Management- und Technologieberatung BearingPoint für Versicherungs- und Rückversicherungskunden tätig. Seit 2017 verantwortet er als Partner das Geschäft mit den Schweizer Erst- und Rückversicherungen. Einer seiner Schwerpunkte bei BearingPoint ist die Digitalisierung und damit verbunden die Unterstützung der Versicherer bei der digitalen Transformation.

«Ich freue mich sehr, unsere Geschäftsfelder in der Schweiz für unsere Kundinnen und Kunden weiter auszubauen. 2022 war ein erfolgreiches Jahr für BearingPoint. Das Geschäft wuchs im vergangenen Jahr international um 24 Prozent auf 862 Millionen Euro Umsatz. In der Schweiz betrug das Wachstum vergangenes Jahr 22%. Auch für das laufende Jahr wird ein weiteres Wachstum angestrebt, getrieben durch die anhaltend starke Nachfrage von digitalisierungs- und regulationsgetriebenen Transformationsprojekten und den gezielten Einsatz von Innovationfeldern, z.B. im Rahmen von Generative AI und Auswirkungen auf die verschiedenen Geschäftsbereiche, so Claudio Stadelmann. «Schwerpunkte liegen zudem in der weiteren Diversifikation unserer Geschäftsfelder und Investitionen in unsere Mitarbeitenden. Dazu gehört die Verstärkung unserer Teams an den beiden Standorten Zürich und Genf».

Matthias Roeser, Partner und bisheriger Länderverantwortlicher für die Schweiz bei BearingPoint hat die firmenweite Rolle als Global Technology Lead übernommen.