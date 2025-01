Coca-Cola Schweiz ernennt Fabio Cella zum neuen Country Manager

Opfikon-Glattpark – Fabio Cella ist seit dem 1. Januar 2025 neuer Country Manager bei Coca-Cola Schweiz. Der gebürtige Italiener bringt umfassende Erfahrung aus seiner bisherigen Rolle als Managing Director bei Coca-Cola Österreich mit und folgt auf Vincent Rameau, der das Unternehmen verlässt.

Nach einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Pavia und einem Master in angewandter Wirtschaftswissenschaft an der Université Grenoble Alpes begann Fabio Cella (48) seine Karriere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Umfangreiche Führungserfahrung sammelte Cella zunächst bei Danone, wo er massgeblich zu Wachstum und Effizienzsteigerung beitrug, bevor er 2015 zu Coca-Cola wechselte. Als Country Manager bei Coca-Cola Österreich steigerte er die Systemumsätze, vertiefte die Partnerschaft mit der Coca-Cola Hellenic Bottling Company und leitete innovative Projekte wie «Shelf of the Future» mit führenden Handelspartnern.

In seiner neuen Funktion als Country Manager bei Coca-Cola Schweiz wird Fabio Cella den Fokus auf die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens und die Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnern legen. (pd/mc/pg)