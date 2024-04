Coca-Cola erhöht Umsatzprognose nach starkem Startquartal

Atlanta – Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und erhöht die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz um drei Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Franken), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Organisch – sprich währungs- und portfoliobereinigt – betrug das Wachstum elf Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Dabei profitierte das Unternehmen weiter von gestiegenen Preisen, während der Absatz nur leicht zulegte.

Gewinn von 3,2 Mrd Dollar

Unter dem Strich verdiente Coca-Cola mit knapp 3,2 Milliarden Dollar zwei Prozent mehr. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um sieben Prozent auf 0,72 Dollar und fiel ebenfalls besser als erwartet aus.

Organisches Wachstum von 8 bis 9 Prozent erwartet

Der US-Getränkeriese erwartet für 2024 nun ein organisches Wachstum von acht bis neun Prozent, nach zuvor in Aussicht gestellten sechs bis sieben Prozent. Analysten hatten hier bislang knapp sieben Prozent auf dem Zettel. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll unverändert um vier bis fünf Prozent zulegen. (awp/mc/pg)