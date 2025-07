Coltene verzeichnet im ersten Halbjahr deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang

Altstätten – Der Dentalproduktehersteller Coltene hat im ersten Halbjahr 2025 mit Umsatz und Gewinn deutlich unter dem Vorjahr abgeschlossen. Das Unternehmen kappt sein Umsatzziel und reduziert die Guidance für die Ebit-Marge, erwartet aber ein besseres zweites Halbjahr.

Der Umsatz belief sich auf 118,1 Millionen Franken – ein Rückgang von 7,4 Prozent respektive 4,9 Prozent in Lokalwährungen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Hauptgründe für die rückläufige Entwicklung waren den Angaben zufolge geopolitische Unsicherheiten, neue US-Zölle und temporäre Effekte aus der Optimierung des Händlernetzes.

Der operative Gewinn halbierte sich nahezu auf 7,5 Millionen Franken, was einer Marge von 6,4 Prozent entspricht. Sie sei Ausdruck des tieferen Umsatzvolumens, begründete das Unternehmen. Der Reingewinn sank laut dem Dentalzulieferer auf 4,3 Millionen Franken, nach 10,4 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten – insbesondere im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik – verzichtet Coltene auf eine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und passt die Ebit-Guidance an: Neu erwartet das Unternehmen eine Ebit-Marge von rund 10 Prozent statt bisher 11 Prozent. Die mittelfristigen Ziele bleiben aber: Es wird weiter ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und eine Ebit-Marge von 13 bis 15 Prozent angestrebt.

Erholung erwartet

Regional belastete laut der Mitteilung vor allem die Unsicherheit über die Auswirkungen der US-Zölle das Geschäft in Nordamerika, das für knapp die Hälfte des Umsatzes steht. Auch in Europa, Afrika und im Nahen Osten bremsten politische Faktoren sowie Umstellungen im Händlernetz den Verkauf. Dagegen verzeichnete Coltene in Indien eine positive Entwicklung.

Im Produktbereich entwickelten sich Geräte zur Ultraschallreinigung und Oberflächendesinfektion aus Sicht des Unternehmens erfreulich, während preissensitivere Produkte weniger gefragt waren. Im ersten Halbjahr wurde mit dem Hydrim 112W zudem ein ressourcenschonender Reinigungsautomat in Kanada lanciert, der mittelfristig zur Effizienzsteigerung bei den Kunden beitragen soll.

Für das zweite Halbjahr rechnet Coltene mit einer deutlichen Erholung. Die Umsetzung der Strategie 2025-2027 sowie neue Produkte und ein stabilisiertes Händlernetz sollen positive Impulse setzen. (awp/mc/ps)