Comet im ersten Quartal mit weniger Umsatz, aber klar höherem Auftragseingang

Flamatt – Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Auftragseingang dagegen fiel deutlich höher aus als in der Vorjahresperiode. Für das laufende Jahr bestätigt das Unternehmen die Ziele.

Der Umsatz sank in der Zeit von Januar bis März gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 106,3 Millionen Franken (+5,8% zu konstanten Wechselkursen), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit hat Comet die AWP-Konsenserwartungen minim übertroffen.

Der Rückgang ging auf niedrigerer Erlöse in den Divisionen Plasma Control Technologies (PCT) und Industrial X-ray Systems (IXS) zurück, während das Wachstum in Industrial X-ray Modules (IXM) dies nicht kompensieren konnte. Der Umsatz hinkt dem aktuellen Aufschwung in der Halbleiterindustrie zeitlich hinterher, da sich der starke Auftragseingang erst in den kommenden Quartalen in den Erlösen niederschlagen dürfte.

«Der geringere Umsatz sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Aufschwung in der Halbleiterindustrie an Fahrt gewonnen hat», erklärte Comet in der Mitteilung. Dies widerspiegelt sich im deutlichen Anstieg des Auftragseingangs.

Der Auftragseingang lag mit 144,9 Millionen Franken fast ein Viertel höher als im Vorjahresquartal und 11,6 Prozent höher als im letzten Quartal 2025. Zum Ende des ersten Quartals 2026 lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei 1,4, was zeigt, dass mehr neue Aufträge hereinkamen als umgesetzt wurden. Das Wachstum sei von allen Divisionen getragen gewesen, wobei PCT besonders vom einsetzenden Aufschwung im Halbleiterzyklus profitiert habe.

Ziele für 2026 bestätigt

Die Halbleiterindustrie hat gemäss Comet die geopolitischen Spannungen bisher nur begrenzt direkt gespürt, auch wenn höhere Energiekosten und anfälligere Lieferketten erste Spuren hinterlassen hätten. Die Nachfrage in den klassischen Industriemärkten bleibe stabil, doch die weitere Entwicklung sei wegen der unsicheren Lage schwer abschätzbar, hiess es.

Am bisherigen Ausblick hält Comet fest. Die Firma hatte im März auf die grossen Unsicherheiten weltweit aufmerksam gemacht und entsprechend keine quantitative Guidance publiziert. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz und einer bereinigten Ebitda-Marge deutlich über den Vorjahreswerten. Für das zweite Quartal 2026 erwartet der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist eine gute Umsatzentwicklung.

Comet sieht sich durch die Entwicklung im ersten Quartal in der Erwartung eines Aufschwungs in der Halbleiterindustrie bestätigt. Trotz geopolitischer Risiken und unsicherem Timing des Zyklus zeigt sich das Unternehmen dank starkem Auftragseingang und guter Positionierung zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. (awp/mc/ps)