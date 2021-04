Ansteckungen sinken im Wochenvergleich – Über 10’000 Tote im Zusammenhang mit Covid

Bern – Am Mittwoch hat die Schweiz eine traurige Grenze geknackt: Seit Beginn der Corona-Pandemie sind über 10’000 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Gleichzeitig sank die Zahl gemeldeten Ansteckungen im Vergleich zur Vorwoche um über 20 Prozent.

Seit Beginn der Zählung des BAG am 24. Februar starben in der Schweiz 10’001 Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung. Am meisten Menschen fielen dem Coronavirus während der zweiten Welle zum Opfer: Während fast zwei Monaten – vom 6. November bis am 30. Dezember – lag der 7-Tagesschnitt bei über 80 Toten pro Tag.

Der traurige Tagesrekord wurde am 12. November mit 107 Todesfällen erreicht. Im Gegensatz dazu erreichte Zahl der Todesfälle während der ersten Welle am 2. April einen Höchststand von «lediglich» 60 Fällen. Der 7-Tagesschnitt stieg damals auch nur während 10 Tagen auf über 50 Fälle.

Mit Abstand am meisten Menschen mit einer bestätigten Covid-19-Erkrankung starben im Alter von über 80 Jahren (7120: Stand Dienstagmorgen). Danach folgt die Altersklasse der 70 bis 79-Jährigen mit 1996 Todesopfern. Im Alter von 60 bis 69 Jahren starben 639 Personen, bei den 50 bis 59-Jährigen waren es 179. 48 Opfer waren zwischen 0 und 49 Jahre alt.

21 Prozent Rückgang

Am Mittwoch wurden dem BAG innerhalb von 24 Stunden 2120 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das sind 21 Prozent weniger als am gleichen Tag vor einer Woche (2686). Der 7-Tagesschnitt lag nach einer Berechnung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA rund drei Prozent tiefer als in der Vorwoche.

Pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden für die vergangenen zwei Wochen 315,64 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 1,04.

Weniger gemeldete Tests

Seit Einführung der Selbsttests am 7. April geht die Zahl der gemeldeten Testresultate stetig zurück. So waren in der Woche vor Ostern pro Tag im Durchschnitt fast 40’000 Tests durchgeführt worden. In der vergangenen Woche waren es noch rund 26’000. In den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 29’934 neue Corona-Tests gemeldet.

Zur Zeit sind die Betten auf den Intensivstationen in den Spitälern zu 75,1 Prozent ausgelastet. 27,5 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

Insgesamt wurden bis am Sonntagabend 2’901’875 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 2’443’166 Dosen verabreicht. 868’621 Personen waren bereits vollständig geimpft. (awp/mc/pg)