Corrado Pardini neu in den Verwaltungsrat der Post gewählt

Bern – Die ausserordentliche Generalversammlung hat auf Vorschlag der Gewerkschaft syndicom Corrado Pardini in den Verwaltungsrat der Schweizerischen Post gewählt. Pardini folgt auf den Mitte Februar 2020 verstorbenen Michel Gobet. Mit der Wahl von Corrado Pardini ist der Verwaltungsrat der Post wieder mit zwei Personalvertretern vollständig besetzt.

Corrado Pardini wuchs in Bern auf und ist ursprünglich gelernter Maschinenschlosser. Berufsbegleitend bildete er sich am Verbandsmanagement Institut der Uni Fribourg im Bereich Management in Nonprofitorganisationen weiter. Seit 2008 ist er Mitglied der nationalen Unia-Geschäftsleitung und für den Sektor Industrie verantwortlich. Als früheres Mitglied des Nationalrats (2011 – 2019) gehörte er der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK), der Kommission für Rechtsfragen (RK) sowie der Kommission für Wissenschaft, Bildung, Kultur (WBK) des Nationalrates an.

Unter seinen weiteren Ämtern ist insbesondere das Präsidium des Gewerkschaftsbundes Kanton Bern GKB hervorzuheben. Ferner ist Pardini Mitglied und Präsident der Arbeitsmarktkontrolle Kanton Bern (AMKB) sowie Mitglied der Volkswirtschaftskommission des Kantons Bern (VWK). (Post/mc/pg)