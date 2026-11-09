CPH bestätigt Mittelfristziele an Investorentag

Zürich – Die CPH Group hält an ihren Mittelfristzielen fest. Der Industriekonzern strebt demnach ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll mittelfristig 16 bis 18 Prozent erreichen, die Free-Cashflow-Marge 8 bis 10 Prozent.

Zudem will CPH die Eigenkapitalquote über 50 Prozent halten, wie am Montag aus den Unterlagen zum Investorentag in Zürich hervorgeht. Die angestrebte Ausschüttungsquote liegt – wie im Juli bereits angekündigt – bei 40 bis 60 Prozent des Gewinns, nach zuvor 25 bis 50 Prozent.

Wachsen will CPH sowohl organisch als auch durch Akquisitionen. Weitere Hebel zur Erreichung der Guidance seien die Nutzung von Synergien innerhalb der Gruppe sowie eine Verbesserung der Margen durch einen vorteilhafteren Produktmix, höhere Auslastung und Produktivitätssteigerungen.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die CPH Group einen Umsatz von 334,1 Millionen Franken und ein EBITDA von 50,3 Millionen Franken. Die EBITDA-Marge lag bei 15,0 Prozent. Belastet wurde sie damals unter anderem durch Preis- und Volumendruck infolge von Überkapazitäten im pharmazeutischen Blisterverpackungsmarkt. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management einen leicht höheren Umsatz und ein leicht höheres EBITDA. EBIT und Reingewinn dürften dagegen in etwa auf Vorjahresniveau liegen. (awp/mc/pg)