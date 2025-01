CPH-CEO Peter Schildknecht tritt nach 16 Jahren zurück

Perlen – Führungswechsel bei CPH: Nach 16 Jahren tritt Peter Schildknecht als CEO der CPH Group sowie der Perlen Industrieholding AG zurück. Die Suche nach einem Nachfolger wird eingeleitet.

Der 62-jährige Schildknecht wolle sich vermehrt «strategischen Aufgaben» widmen, teilte CPH am Mittwoch mit. Spätestens per Ende Januar 2026 will er daher seine CEO-Positionen abgeben. Seit der Aufspaltung der CPH Chemie + Papier Holding Mitte 2024 hatte Schildknecht sowohl bei CPH als auch bei Perlen Industrieholding den Chefposten inne.

Der Verwaltungsrat bedauere den Rücktrittsentscheid, dankt Schildknecht aber «herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen 16 Jahren», heisst es weiter. Unter seiner Leitung habe sich das Unternehmen äusserst dynamisch entwickelt. Der Nachfolgeprozess werde bei beiden Unternehmensgruppen eingeleitet. (awp/mc/pg)