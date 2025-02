CPH-Gruppe ernennt ihren Chemie-Bereichsleiter Alois Waldburg-Zeil zum neuen CEO

Perlen – Die Industriegruppe CPH erhält mit Alois Waldburg-Zeil einen neuen Chef aus den eigenen Reihen. Der Verwaltungsrat hat den langjährigen Leiter des Chemie-Bereichs per 1. April zum Geschäftsführer ernannt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Waldburg-Zeil folgt auf Peter Schildknecht, der sich nach 16 Jahren per Ende März von der Spitze zurückziehen und sich vermehrt strategischen Aufgaben widmen will. Schildknechts Rückzug war im Januar angekündigt worden. Damals hiess es, er werde spätestens per Ende Januar 2026 seine CEO-Positionen abgeben.

Waldburg-Zeil wird die CPH Group in Personalunion mit der Leitung des Bereichs Chemie führen. Diesem steht er seit 2010 vor. Die Leitung der Molekularsiebe überträgt er den Angaben zu folge an einen internen Nachfolger. (awp/mc/ps)