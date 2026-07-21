CPH hält Umsatz zum Halbjahr stabil – EBITDA und Reingewinn unter Vorjahr

Perlen – CPH hat im ersten Halbjahr 2026 einen stabilen Umsatz von 176,1 Millionen Franken erzielt. Das EBITDA sank um 6,3 Prozent auf 28,3 Millionen Franken, was einer Marge von 16,1 Prozent nach 17,2 Prozent im Vorjahr entspricht. Die Gruppe rechnet im zweiten Halbjahr mit einer positiven Geschäftsentwicklung und will künftig mehr Geld an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten.

Der Rückgang beim Betriebsgewinn ist laut CPH hauptsächlich auf eine schwächere Nachfrage nach Deuterium-Verbindungen sowie auf Druck im Molekularsieb-Geschäft der Division Zeochem zurückzuführen. Der Reingewinn fiel um 16,4 Prozent auf 14,3 Millionen Franken, wie die Industriegruppe am Dienstag mitteilte.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet CPH einen leicht höheren Umsatz und einen leicht höheren EBITDA als im Vorjahr, während EBIT und Reingewinn in etwa auf Vorjahresniveau erwartet werden. Zudem passte der Verwaltungsrat die Dividendenpolitik an und will künftig 40 bis 60 Prozent des Reingewinns ausschütten. (awp/mc/ps)