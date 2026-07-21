VP Bank-Spotanalyse: Deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs

Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Juli von 10.5 auf 26.3.

Die befragten Finanzmarktanalysten sind trotz der neuerlichen Zuspitzung am Persischen Golf und gestiegener Ölpreise deutlich optimistischer. Und tatsächlich, die deutsche Wirtschaft zeigte zuletzt eine gewisse Resilienz. Die harten Daten fielen erfreulich aus: Im Mai verzeichneten sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Auftragseingänge und die Industrieproduktion Zuwächse. Damit könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal sogar leicht gewachsen sein.

Die höheren Ölpreise werden zwar die Kaufkraft schmälern und belasten damit den privaten Konsum. Gleichzeitig nähren die steigenden Bestellungen die Hoffnung, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr trotz anhaltender Krisen wieder stärker Fahrt aufnimmt. Insbesondere die Nachfrage nach deutschen Produkten hat spürbar angezogen.

Die Auftragseingänge befinden sich seit Jahresmitte 2025 in einem Aufwärtstrend. Dabei spielen nicht nur die zunehmenden Rüstungsaufträge der Bundesregierung eine Rolle. Auch ohne diesen Effekt zeigt sich eine höhere Auslandsnachfrage als wichtiger Wachstumstreiber. Diese Entwicklung schlägt sich mittlerweile in einem steigenden Auftragsbestand nieder.

Die deutsche Wirtschaft hat die Trendwende eingeleitet. Die Lage ist deutlich besser als die Stimmung. (VP Bank/mc/ps)