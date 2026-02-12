Dätwyler macht 2025 bei minim tieferem Umsatz klar mehr Gewinn

Altdorf – Der Industriekonzern Dätwyler hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz in etwa gehalten. Dank des Wegfalls von einmaligen Sonderkosten resultierte hingegen beim Gewinn eine deutliche Zunahme. Die Dividende bleibt indes stabil.

Der Umsatz nahm wegen des Gegenwinds vom starken Franken um 0,6 Prozent auf 1,10 Milliarden Franken ab, wie der Spezialist für systemkritische Elastomer­Komponenten am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich hingegen ein organisches Plus von 3,1 Prozent.

Dabei hat sich das Wachstumstempo im zweiten Semester wieder beschleunigt. Im ersten Halbjahr lag das organische Wachstum lediglich bei 1,3 Prozent.

Von den beiden Bereichen verzeichnete Healthcare Solutions eine organische Zunahme des Umsatzes um 8,1 Prozent auf 462,7 Millionen Franken. Die grössere Division Industrial Solutions verzeichnete hingegen unter Ausklammerung der Währungseffekte einen stabilen Umsatz von 642,8 Millionen.

Der operative Gewinn (EBIT) legte um 15,7 Prozent auf 136,6 Millionen Franken zu und die entsprechende bereinigte Marge um 1,7 Prozentpunkte auf 12,4 Prozent. Hier half unter anderem der Wegfall von Einmalkosten für das laufende Restrukturierungsprogramm aus dem Vorjahr. Die Profitabilität profitierte indes auch von Skaleneffekten im Healthcare-Geschäft, einem verbesserten Produktmix sowie ersten Ergebnisbeiträgen aus dem Transformationsprogramm «ForwardNow».

Unter dem Strich blieb Dätwyler ein Reingewinn von 80,8 Millionen Franken, entsprechend einer Steigerung um gut 17 Prozent. Die Dividende soll dennoch bei 3,20 Franken je Inhaberaktie und 0,64 Franken je Namenaktie stabil gehalten werden.

Ziele für Transformationsprogramm realistisch

Das Transformationsprogramm «ForwardNow» verläuft laut der Mitteilung planmässig und zeigt bereits erste Wirkung. Die angestrebten Ergebnisbeiträge seien weiterhin realistisch. Während des dreijährigen Programmzeitraums rechnet die Konzernspitze bekanntlich mit kumulierten Ergebnisverbesserungen von rund 52 Millionen Franken.

Dätwyler habe 2025 wichtige operative Fortschritte erzielt und die Profitabilität deutlich verbessert, lässt sich CEO Volker Cwielong in der Mitteilung zitieren. Zudem sei die Projektpipeline mit einem höheren Anteil hochwertiger Produkte und Dienstleistungen weiterentwickelt worden.

Für das Gesamtjahr macht Dätwyler keine konkrete Prognose. Das Unternehmen zeigt sich indes zuversichtlich, 2026 Umsatz und Profitabilität kontinuierlich steigern zu können. Zentraler Treiber dabei bleibe die Division Healthcare. (awp/mc/ps)