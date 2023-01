Daniel Rapp neu in der Geschäftsleitung von Zühlke Schweiz

Zürich – Zühlke Schweiz erweitert die Geschäftsleitung: Daniel Rapp ist als Head of Delivery Excellence seit 1. Januar 2023 Teil des Gremiums.

Zühlke Schweiz erweitert mit Daniel Rapp als Head of Delivery Excellence per 1. Januar 2023 die Geschäftsleitung. Daniel Rapp ist seit 2012 in verschiedenen Rollen im Unternehmen tätig, Partner von Zühlke und verfügt über einen Master in Wirtschaftsinformatik der Universität Zürich.

«Als Innovationsdienstleister steht für uns der Mehrwert, den wir unseren Kundinnen und Kunden bieten, im Zentrum. Mit der Erweiterung der Schweizer Geschäftsleitung um den Bereich Delivery Excellence stellen wir die Marktorientierung noch stärker in den Fokus», kommentiert Nicolas Durville, CEO von Zühlke Schweiz, die Entscheidung.

«Ich freue mich auf die Aufgabe, Delivery Excellence – also unsere tägliche Leistungserbringung und unser Qualitätsversprechen in den Mandaten und Projekten – in der Geschäftsleitung von Zühlke Schweiz zu vertreten und dafür Verantwortung zu übernehmen», ergänzt Daniel Rapp. (Zühlke/mc)