DeinDeal.ch und My-Store.ch: Schutzmasken für alle

Zürich – Die Online-Plattformen DeinDeal.ch und My-Store.ch haben eine Million Schutzmasken importiert und spenden davon 250’000 Stück an Spitäler, Spitex und Rettungsdienste. Kundinnen und Kunden können Schutzmasken zum Selbstkostenpreis über die Plattformen beziehen.

DeinDeal.ch und My-Store.ch ist es in Zusammenarbeit mit der in Genf ansässigen m3 GROUPE gelungen, Schutzmasken zu beschaffen, die in den nächsten Wochen mit einem täglichen Frachtflug aus China in die Schweiz importiert werden. Gestern ist die erste Teillieferung von einer Million Gesichtsmasken am Flughafen Genf eingetroffen.

Eine Viertelmillion dieser Teillieferung von Schutzmasken wird an Schweizer Institutionen mit erhöhtem Bedarf wie Rettungsdienste, Spitex und Spitäler gespendet. DeinDeal ist mit den Behörden in entsprechendem Kontakt, um die Spendenübergabe zu koordinieren. DeinDeal stellt seine E-Commerce-Plattformen DeinDeal.ch und My-Store.ch, die Logistik und das Personal für den Empfang, die Lagerung und den Versand für die gespendeten Schutzmasken kostenlos zur Verfügung.

E-Commerce-Unternehmen in einer sehr glücklichen Lage

Allen Krief, CEO von DeinDeal erklärt: «Die Spende von insgesamt 250’000 Masken durch DeinDeal ist uns sowie unserem Hauptaktionär Ringier, eine absolute Herzensangelegenheit. Diese Solidaritätsaktion würden wir gerne noch ausdehnen: Wir rufen unsere Kundinnen und Kunden dazu auf, bei jedem Einkauf auf unseren Plattformen zu spenden, damit wir weitere Masken an gemeinnützige Organisationen kostenlos abgeben können.» Als Begründung für sein Engagement gibt er an: «Trotz der Corona-Krise könnenDeinDeal.ch und My-Store.ch ihre Geschäftstätigkeit im Produktverkauf nahezu uneingeschränkt fortführen. Dafür sind wir mehr als dankbar. Uns ist bewusst, dass wir uns als E-Commerce-Unternehmen in einer sehr glücklichen Lage befinden, die nicht allen Unternehmen vergönnt ist. Es ist uns daher ein Anliegen, uns zu engagieren und in Form der Masken-Spende der Allgemeinheit etwas zurückzugeben.»

Faire Preise zur Bekämpfung unseriöser Angebote

Damit sich auch möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer mit Schutzmasken eindecken können, werden die verbleibenden 750’000 Masken ab Donnerstag, 16.04.20 ab 15.00 Uhr über die Websites DeinDeal.ch und My-Store.ch zum Selbstkostenpreis angeboten. Allen Krief: «Diese für unser Unternehmen finanziell neutrale Operation zielt darauf ab, es so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen, sich zu schützen und gleichzeitig die Preise fair zu halten. Damit möchten wir dazu beitragen, dass unseriösen Geschäftspraktiken die Grundlage entzogen wird.» (Ringier/mc/hfu)