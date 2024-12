Der Bund soll den angeschlagenen Schweizer Stahlwerken helfen

Nationalrat bewilligt 15 Millionen Franken für Frauen-Fussball-EM

Mit bis zu 15 Millionen Franken will der Nationalrat die Frauen-Fussball-EM 2025 in der Schweiz unterstützen. Das ist fast vier Mal so viel wie der Bundesrat mit Rücksicht auf die knappen Finanzen beantragt hat.