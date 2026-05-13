Der unsichtbare Wettbewerbsvorteil von Swiss Diamond

Zürich – Während Swiss Diamond international vor allem für sein Premium-Kochgeschirr bekannt ist, liegt der eigentliche Wettbewerbsvorteil des Unternehmens tiefer: in einer eigenen Beschichtungstechnologie, die seit über 50 Jahren im Haus entwickelt und produziert wird und zunehmend auch weit über die Küche hinaus gefragt ist.

Als einer von weltweit nur zwei Kochgeschirrherstellern mit vollständig integrierter, hauseigener Produktion und Anwendung von Beschichtungsmaterialien kontrolliert Swiss Diamond die gesamte Wertschöpfungskette, dies von der Materialentwicklung bis zur Anwendung. Ein Modell, das nicht nur Margen schützt, sondern auch den Zugang zu Industriekunden wie Uhrenherstellern, Maschinenbauern und weiteren technischen Branchen in Europa ermöglicht.

Vom Beschichtungsspezialisten zum führenden Kochgeschirrhersteller

Swiss Diamond begann als Unternehmen für Forschung, Entwicklung und Anwendung von Beschichtungstechnologien und hat sich auf dieser technologischen Basis zu einem der führenden Hersteller von Premium-Kochgeschirr entwickelt.

Was ursprünglich als Entwicklung von Hochleistungs-Antihaftbeschichtungen für Bratpfannen begann, hat sich zu einem eigenständigen Geschäftsfeld mit industrieller Relevanz entwickelt. Die In-house-Kompetenzen ermöglichen die vollständige Kontrolle über Qualität und Innovation und reduzieren gleichzeitig strategisch Abhängigkeiten innerhalb der Lieferkette – ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend volatilen Marktumfeld.

«Die meisten Kochgeschirrhersteller beziehen ihre Beschichtungen extern und sind auf Lieferanten angewiesen, die nicht über das nötige Verständnis dafür verfügen, was Konsument:innen von ihrem Kochgeschirr erwarten. Wir entwickeln unsere Beschichtungen selbst und das verändert nicht nur das Produkt, sondern die gesamte Logik der Wertschöpfung», sagt Ami Toren, CEO von Swiss Diamond.

Vom Konsumprodukt zu industriellen Anwendungen

Parallel zum Konsumentengeschäft hat Swiss Diamond in den letzten Jahren seine B2B-Aktivitäten deutlich ausgebaut. Heute liefert das Unternehmen spezialisierte Beschichtungslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen:

Luxusgüter : Uhrenhersteller nutzen die Technologie für präzise und langlebige Oberflächenbehandlungen, insbesondere zum Schutz vor Korrosion.

: Uhrenhersteller nutzen die Technologie für präzise und langlebige Oberflächenbehandlungen, insbesondere zum Schutz vor Korrosion. Chemieindustrie : Beschichtungen für hochsensible Komponenten in Produktionsanlagen chemischer Erzeugnisse.

: Beschichtungen für hochsensible Komponenten in Produktionsanlagen chemischer Erzeugnisse. Lebensmittelindustrie und Maschinenbau: Lösungen für Bauteile mit Antihaft-Eigenschaften, die gleichzeitig für den Lebensmittelkontakt zugelassen sind.

Damit positioniert sich Swiss Diamond zunehmend als Technologieanbieter – und nicht mehr nur als klassische Konsumgütermarke.

Ein Hidden Champion mit Skalierungspotenzial

Die Kombination aus Produktion in der Schweiz, tiefgehender technologischer Expertise und industrieller Anwendbarkeit schafft eine seltene Marktposition. Während sich viele Wettbewerber im Kochgeschirrsegment über Preis oder Design differenzieren, setzt Swiss Diamond konsequent auf Materialkompetenz und vertikale Integration.

In einem Umfeld, das von Lieferkettenstörungen und steigenden Qualitätsanforderungen geprägt ist, gewinnt dieses Modell zunehmend an Bedeutung.

Wachstum über die Küche hinaus

Für die Zukunft sieht das Unternehmen weiteres Potenzial im Ausbau des Industriegeschäfts. Die Nachfrage nach spezialisierten, langlebigen und nachhaltigen Beschichtungslösungen wächst – ebenso wie die Bedeutung von Anbietern, die Entwicklung und Produktion vollständig im eigenen Haus abbilden können.

Swiss Diamond zeigt, wie sich ein starker technologischer Kern in ein skalierbares Geschäftsmodell über mehrere Branchen hinweg transformieren lässt. (pd/mc/pg)