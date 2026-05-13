Global X ETFs: Anlagestrategien zum Portfolioschutz in volatilen Zeiten

In unsicheren und sich wandelnden Marktumfeldern bieten Anlagestrategien mit festgelegten Zielerträgen einen strukturierten Ansatz, um investiert zu bleiben. Gleichzeitig lässt sich mit ihnen das Verlustrisiko in unsicheren und sich wandelnden Marktumfeldern steuern.

von Alexander Roll, Research Analyst Global X ETFs

Institutionelle Anleger bewegen sich heute in einem komplexeren Umfeld als noch in den vergangenen Jahrzehnten. Die Aktienmärkte befinden sich weiterhin auf hohem Niveau, festverzinsliche Wertpapiere haben sich als Diversifikationsinstrument als weniger zuverlässig erwiesen, und geopolitische Unsicherheiten lösen nach wie vor abrupte Marktbewegungen aus, die schwer vorhersehbar sind. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, traditionelle Ansätze zur Portfoliostrukturierung zu überdenken, da die zugrunde liegenden Annahmen nicht mehr pauschal zutreffen.

Überholtes 60/40-Portfoliomodell

Jahrzehntelang basierte das 60/40-Portfoliomodell auf der Erwartung, dass sich Aktien und Obligationen in Stressphasen gegenläufig entwickeln würden. Diese Wechselbeziehung bot eine natürliche Absicherung und trug zur Stabilisierung der Renditen bei. In den letzten Jahren wurde diese Prämisse jedoch in Frage gestellt. Der gleichzeitige Kursrückgang beider Anlageklassen in Zeiten von Marktstress hat die Anfälligkeit dieses Ansatzes offenbart und die Notwendigkeit alternativer Absicherungsmassnahmen deutlich gemacht.

Asymmetrische Risikostruktur

Gleichzeitig weisen die Aktienmärkte eine asymmetrische Risikostruktur auf. Nach anhaltenden Wachstumsphasen kann das Aufwärtspotenzial begrenzt sein, während die Abwärtsrisiken weiterhin erheblich bleiben. Schnelle Stimmungsumschwünge können zu starken Korrekturen führen, was die Bedeutung von Strategien unterstreicht, die sich nicht ausschliesslich auf Markt-Timing oder Prognosen zur Kursrichtung stützen.

Schwankungen steuern, anstatt sie zu vermeiden

Als Reaktion auf diese strukturellen Veränderungen haben sich Anlagestrategien mit festgelegten Zielerträgen herausgebildet. Anstatt zu versuchen, Schwankungen zu vermeiden, zielen sie darauf ab, diese zu steuern. Durch die Kombination von Aktienengagements mit einem Options-Overlay legen diese Strategien für einen bestimmten Zeitraum eine vordefinierte Bandbreite an möglichen Ergebnissen fest. In der Regel umfasst dies einen gewissen Schutz vor Kursverlusten – oft als «Puffer» bezeichnet – sowie eine begrenzte Partizipation an Aufwärtsbewegungen des Marktes.

Klarheit hinsichtlich Risiko-Rendite-Profil

Diese Struktur beinhaltet einen transparenten Kompromiss. Anleger verzichten auf einen Teil der potenziellen Gewinne im Austausch für einen teilweisen Schutz vor Verlusten. Entscheidend ist, dass dieser Tausch im Voraus festgelegt wird, wodurch von Anfang an Klarheit über das Risiko-Rendite-Profil besteht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Absicherungsansätzen, die kostspielig und schwer zu kalibrieren sein können, funktionieren Strategien mit festgelegten Ergebnissen oft in einem Rahmen ohne zusätzliche Kosten, wobei die Kosten für den Schutz in der begrenzten Gewinnspanne enthalten sind.

Flexible Umsetzung und Struktur

Ihre Flexibilität liegt in der Art und Weise ihrer Umsetzung. Als taktische Allokation können sie in Zeiten erhöhter Unsicherheit oder im Vorfeld erkennbarer Risikoereignisse eingesetzt werden. In solchen Fällen dienen sie als vorübergehende Ergänzung, die das Risiko potenzieller Kursverluste mindert und gleichzeitig die Marktpräsenz aufrechterhält. Alternativ können sie als strategische Komponente in ein Portfolio integriert werden und einen Teil des ungesicherten Aktienengagements ersetzen. Dieser Ansatz ist besonders relevant für Mandate, bei denen Kapitalerhalt und eine kontrollierte Volatilität im Vordergrund stehen.

Die Wahl der Struktur – ob vierteljährlich oder jährlich – prägt ihre Rolle zusätzlich. Kurzfristige Umsetzungen ermöglichen häufigere Neufestsetzungen und bieten möglicherweise ein günstigeres Gleichgewicht zwischen Absicherung und Rendite. Langfristige Strukturen hingegen bieten in der Regel einen stärkeren Schutz vor Kursverlusten, wenn auch bei einem begrenzteren Aufwärtspotenzial. Die Entscheidung hängt letztlich vom Zeithorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers ab.

Antwort auf strukturelle Entwicklung an den Finanzmärkten

Die zunehmende Verbreitung dieser Anlagestrategien spiegelt einen allgemeinen Wandel in den Prioritäten der Anleger wider. Der Fokus verlagert sich zunehmend weg von der isolierten Renditemaximierung hin zur Erzielung besser vorhersehbarer und widerstandsfähigerer Ergebnisse. In einem Umfeld, in dem traditionelle Diversifizierungsinstrumente an Zuverlässigkeit verloren haben, hat die Fähigkeit, Risiken explizit zu definieren und zu steuern, an Bedeutung gewonnen.

Anlagestrategien mit festgelegten Zielerträgen sind keine Reaktion auf ein einzelnes Marktereignis, sondern vielmehr eine Antwort auf eine strukturelle Entwicklung an den Finanzmärkten. Da Korrelationen an Stabilität verlieren und Volatilität zunehmend episodisch auftritt, bieten sie einen Rahmen, der den Gegebenheiten der modernen Portfoliokonstruktion entspricht. Indem sie es Anlegern ermöglichen, investiert zu bleiben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu steuern, stellen sie einen pragmatischen Ansatz dar, um mit Unsicherheiten umzugehen. (mc/pg)