Detailhandel im Juni erneut gewachsen – Dienstleistungsumsätze legen zu

Neuenburg – Der Schweizer Detailhandel hat im Juni erneut zugelegt. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte nominal um 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Real, also ohne Preiseffekte, lag das Plus bei 1,5 Prozent.

Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel mit den Tankstellen fuhr 3,2 Prozent mehr Umsatz ein. Dies zeigt sich auch bei den Warengruppen – hier lieferten die Treibstoffe mit einem Plus von 7,1 Prozent das kräftigste Wachstum. Getankt wurde allerdings erneut weniger – ohne Preiseffekte ging der Umsatz der Treibstoffe um 6,1 Prozent zurück.

Derweil waren Bekleidung und Schuhe nominal um 5,9 Prozent rückläufig, während Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren den Umsatz um 1,7 Prozent steigerten, wie aus den provisorischen Zahlen des BFS hervorgeht.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.

Dienstleistungsumsätze legen dritten Monat in Folge zu

Die Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben im Mai 2026 deutlich mehr umgesetzt. Nach einem verhaltenen Jahresstart verbucht der Sektor damit einen dritten positiven Frühlingsmonat.

Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im Mai zum Vorjahresmonat um 8,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Es ist damit nach April (revidiert +10,3%) und März (revidiert +3,6%) der dritte positive Monat im Jahr 2026. Im Februar und Januar hatte jeweils ein Minus von 2,7 respektive 0,6 Prozent resultiert.

Der starke Zuwachs im Mai ist insbesondere zurückzuführen auf gestiegene Umsätze in den Bereichen Rohstoffhandel (+36,8%), Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr; Post-, Kurier- und Expressdienste (+18,1%) sowie bei den Informationsdienstleistungen (+16,3%).

Deutlich tiefer waren die Umsätze dagegen nur im Bereich Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten (-11,9%). Ebenfalls rückläufig entwickelten sich das Geschäft im Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren (-7,4%), in der Public-Relations- und Unternehmensberatung (-7,1%) sowie in der Vermietung von beweglichen Sachen (-4,8%). (awp/mc/pg)