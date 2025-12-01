moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Detailhandelsumsätze legen im Oktober weiter zu
Schweiz

(Bild: © Schlierner/ AdobeStock)
Von moneycab

Neuenburg – Der Schweizer Detailhandel hat im Oktober leicht zugelegt. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,7 Prozent.

Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies einem Plus von 2,7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat September waren die Umsätze real noch um 1,8 Prozent gestiegen.

Mit Blick auf die einzelnen Warengruppen stieg der nominale Umsatz im Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+1,8 Prozent) etwas moderater als die Verkäufe von Bekleidung und Schuhen (+2,3 Prozent).

Die übrigen Warengruppen ohne Treibstoffe wuchsen um 1,8 Prozent, während die Umsätze mit Treibstoffen (-4,9 Prozent) weiter zurückfielen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze ebenfalls leicht, und zwar um 0,5 Prozent auf nominaler und um 0,7 Prozent auf realer Basis.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden. (awp/mc/ps)

