Schweizer Hotellerie auch im April mit weniger Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im April 2026 weniger Logiernächte gezählt als im Vorjahresmonat. Bereits im März hatte die Branche nach den Rekordwerten in den ersten beiden Monaten des Jahres einen Rückgang verzeichnet.

Die Zahl der Übernachtungen ging gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,6 Prozent zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. Überraschend kommt das nicht – bereits die erste Schätzung des BFS für den April war negativ ausgefallen.

Der Rückgang ist auf die gesunkene Nachfrage ausländischer Gäste zurückzuführen. Hier sank die Zahl der Logiernächte um deutliche 5,8 Prozent. Auch das klare Plus bei den einheimischen Gästen von 5,2 Prozent konnte dies nicht wettmachen.

Abkühlung nach Rekordstart

Im März verzeichnete die Schweizer Hotellerie bei den Logiernächten einen Rückgang von 5,2 Prozent. Nach den Rekordwerten im Januar und Februar stand damit für die ersten drei Monate des Jahres nur noch ein hauchdünnes Plus von 0,1 Prozent auf 9,9 Millionen Übernachtungen zu Buche.

Die definitiven und absoluten Zahlen für die ersten vier Monate des Jahres wird das BFS am 8. Juni publizieren.

Für die Sommersaison zeigte sich Schweiz Tourismus zuletzt vorsichtig optimistisch. Trotz des Iran-Kriegs erwartet die Marketingorganisation eine stabile Nachfrage. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet sie allerdings mit einem Rückgang von 2 bis 3 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2025 mit 43,9 Millionen Übernachtungen. (awp/mc/ps)