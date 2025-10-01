Detailhandelsumsätze sinken im August

Neuenburg – Der Schweizer Detailhandel hat im August abgenommen. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze sanken gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 0,8 Prozent.

Real, d.h. unter Berücksichtigung der Teuerung, entspricht dies einem Rückgang von 0,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Juli waren die Umsätze nominal noch um 0,4 Prozent gestiegen, wobei die Zahl gegenüber der ersten Schätzung leicht nach oben revidert wurde.

Im Vergleich zum Vormonat (auf saisonbereinigter Basis) sanken die Detailhandelsumsätze ebenfalls, und zwar um 0,4 Prozent auf nominaler und um 0,2 Prozent auf realer Basis.

Mit Blick auf die einzelnen Warengruppen ging insbesondere der nominale Umsatz mit Treibstoffen (-7,7%) zurück. Leicht angestiegen sind indes die Verkäufe mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+0,5%) sowie Bekleidung, Schuhe (+0,3%). Die übrigen Warengruppen (ohne Treibstoffe) sanken um 0,9 Prozent.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden. (awp/mc/ps)