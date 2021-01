Deutsche Ingenieurfirma stärkt das Netzwerk von BKW Engineering

Bern – Die BKW Gruppe baut ihr Engineering-Netzwerk in Deutschland weiter aus. Die R&P Ruffert GmbH erbringt an mehreren Standorten in Ost- und Westdeutschland Ingenieur- und Gutachterleistungen, wobei ihr Hauptfokus auf dem Bereich Tragwerkplanung liegt. Mit dieser Akquisition erweitert BKW Engineering die Kompetenzen ihres Netzwerkes und stärkt ihre Position im Wettbewerb mit multidisziplinären Marktführern, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

1976 gegründet, verfügt die R&P Gruppe heute über weitere Gesellschaften in Erfurt, Halle, Düsseldorf, Hamburg sowie Projektbüros in Berlin, Koblenz, Frankfurt, Leipzig und Nürnberg. Ihr Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Hoch- und Tiefbau, Ingenieurbau, Tragwerksplanung, bautechnische Prüfungen und Gutachten. Mit rund 130 Mitarbeitenden erzielt die R&P Ruffert GmbH einen Umsatz im tieferen zweistelligen Millionenbereich.

Die Übernahme steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die deutschen Kartellbehörden. (mc/pg)