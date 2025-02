BKW: Rekordjahr beim Anschluss von Photovoltaikanlagen

Bern – Der Zubau von Photovoltaikanlagen schreitet voran: Im Jahr 2024 ist das BKW Netz um 5’849 PV-Anlagen gewachsen. Die neu installierte Leistung beträgt 135 Megawatt (MW). Damit wurde der Trend aus dem Jahr 2023 bestätigt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Zubau in den Jahren davor sind 2023 und 2024 jeweils mehr als doppelt so viele neue PV-Anlagen dazugekommen. Total sind mittlerweile 30’046 PV-Anlagen an das Verteilnetz der BKW angeschlossen, was eine gesamte installierte Leistung von 650 MW ergibt – oder fast zwei Mal das Kernkraftwerk Mühleberg.

Parallel habe man die Geschäftsprozesse effizienter ausgestaltet, schreibt die BKW in einer Mitteilung. Dank der Optimierung und Automatisierung interner Prozesse sowie personeller Verstärkung könnten nun grösstenteils wieder übliche Durchlaufzeiten für Anschlussgesuche geboten werden. Trotz weiterhin hoher Nachfrage nach Netzanschlüssen von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge sei es gelungen, die Effizienz der Abläufe signifikant zu steigern: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 43’158 Formulare bearbeitet.

Die BKW setzt sich in der politischen Debatte zudem dafür ein, die Rahmenbedingungen im Bewilligungsprozess von Bund, Gemeinden und Kantonen im Zusammenhang mit dem Netzaus- und umbau zu verbessern. Ziel sei es, die Prozesse auch in denjenigen Fällen zu beschleunigen, in denen für die Installation von Solaranlagen infolge von Kapazitätsengpässen umfangreiche Ausbauarbeiten am Stromnetz erforderlich seien, heisst. Insbesondere will die BKW mit ihrer Expertise und Erfahrung Wege aufzeigen, um zeitaufwändige Planungsarbeiten und langwierige Bewilligungsverfahren für neue Trafostationen und Leitungen zu verkürzen. (mc/pg)