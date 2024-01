Die Post feiert ihr 175-Jahr-Jubiläum

Bern – Vor 175 Jahren – am 1. Januar 1849 – hat der neu gegründete Schweizer Bundesstaat aus 17 regionalen Postverwaltungen eine einzige Schweizerische Post gegründet. Endlich gab es einheitliche Vorschriften und Tarife – von Genf bis Romanshorn, von Schaffhausen bis Chiasso.

Man stelle sich vor, dass ein Brief von Genf nach Romanshorn mehrere autonome Postgebiete durchquert, die alle ihre eigenen Transitgebühren erheben. Tatsächlich war das einst so. 1849 ist aber Schluss damit: Aus 17 regionalen Postverwaltungen wird eins: die Schweizerische Post. Bis heute ist die Post im stetigen Umbruch. Sie passt sich den Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen laufend an und ist so stets für die Bevölkerung relevant geblieben. Zum Einstieg in das Jubiläumsjahr zeigt die Post Errungenschaften, geschichtsträchtige Momente und – zumindest aus heutiger Sicht – skurrile Fakten aus 175 Jahren Service Public von Team Gelb…oder jetzt doch Rot? Oder Dunkelgrün? Sehen Sie selbst in der Bildergalerie.

So feiert die Post ihr Jubiläum mit der Bevölkerung

Die Post gehört allen Schweizerinnen und Schweizern. Für die Bevölkerung plant die Post deshalb verschiedene Aktionen und Veranstaltungen. Das Zentrum der Feierlichkeiten bildet das Museum für Kommunikation in Bern. Die Dauerausstellung des Museums zeigt die vielfältigen Seiten der Post von heute und der letzten 175 Jahre. Die Post wird diese Ausstellung für die Bevölkerung mit einem Jubiläumsprogramm ergänzen und unter anderem Spezialführungen anbieten. Daneben plant die Post Aktionen wie verschiedene Schnitzeljagden und Wettbewerbe. Und von April bis September nimmt die Post alle Interessierten an auserwählten Post-Standorten mit auf eine Zeitreise und zeigt ihnen die Post in ihrer ganzen Vielfalt: von Themen wie Mobilität und Digitalisierung über Logistik und Zustellung bis hin zur Post als Arbeitgeberin und ihrem Engagement für die Grundversorgung der Schweiz.

Die Post schaut also an ihrem Jubiläum nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft. Das bestätigt auch Roberto Cirillo, Konzernleiter der Post: «Die Post hat 175 Jahre lang die Entwicklung der Schweiz begleitet und mitgestaltet. Welche postalische Grundversorgung soll es in Zukunft geben? Wie kann die Post die Schweiz in der digitalen Transformation begleiten? Das wollen wir mit Bevölkerung, Wirtschaft und Politik diskutieren. Die geplanten Aktivitäten wollen wir nutzen, um mit ihnen über den Service Public der Zukunft in Dialog zu treten.» (Schweizerische Post/mc/ps)